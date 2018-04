Kako izabrati pravu osobu za brak?

„Ćao, iz BG sam, imam 34 god. i ne mogu da se odlučim da se ženim. Inače, ok izgledam i imam ok posao, zadovoljan sam životom, a u stvari ispada da sam nezadovoljan. Teraju me da se ženim s obzirom na godine, svi kažu da je vreme itd.

Ono što je najgore, kako sam prešao 30, tako se vrši psiholoski pritisak itd.

Da stvar bude još gora, sva moja generacija se poženila i poudavala pa se polako sužava i krug prijatelja. Došao sam u situaciju čudnu – kuća-posao – depresivno.

Što se tiče devojaka, raskinuo sam skoro sve veze jer nisam hteo brak. Nisam naleteo na pravu. Sam sam kriv, ali čovek se zapita.

Kako ste vi znali kad ste pravu ili pravog upoznali?

Kako ste se vi nosili sa godinama i gubitkom generacije i prijatelja?

Ja se i dalje osećam kao da imam 25. Možda je to problem, ali me sve ovo plaši iskreno.“ (Salebg82)

Dok god u ovome što si napisao vidis problem, nećeš se oženiti. (Nina)

A gdje piše da čovjek mora da se ženi i udaje, po kom zakonu? (Cakana Andjelic)

Vidiš kakve su beštije, koj će ti taj teret u životu? (georgejune)

