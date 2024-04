Kakve grudi muškarci najviše vole: Mnoge žene žive u zabludi, evo šta im je mnogo važnije

Mnoge žene žive u zabludi kad misle da su muškarcima najprivlačnije one sa velikim grudima. Većini su mnogo lepše grudi srednje veličine, ni premale ni prevelike, koje mogu da stanu u šaku i lepo je popune, pokazalo je istraživanje.

Evropski istraživači su se pozabavili temom kakve grudi momci vole uzimajući u obzir četiri države – Brazil, Kamerun, Češku i Namibiju. Studiju su nazvali „Men’s Preferences For Women’s Breast Size and Shape in Four Cultures“ (Muški prioriteti veličine i oblika dojki u četiri kulture).

Rezultati su pokazali da žene s malim grudima nemaju razloga za brigu, veličina definitivno nije prioritet kod momaka.

Ali, čvrstoća ima je vrlo važna. Ispostavilo se da je to većini muškaraca najvažnija stvar kada su ženske grudi u pitanju, bez obzira koliko su velike. Na osnovu toga istraživači su zaključili da je momcima oblik grudi mnogo važniji od toga da su velike, jer oblik je definisan čvrstoćom.

Zašto je čvrstoća toliko bitna?

Odgovor na ovo pitanje naučni pronalaze u evoluciji – muškarci podsvesno povezuju čvrste grudi sa „seksualnim opstankom najsposobnijih“. Što su grudi čvršće, žena je zdravija i bolji je izbor za partnerku. Poznato je da su muškarci prilično vizualna bića, pa ova teorija ima logike.

Čvrstoća grudi bi evolucijski mogla momcima da otkrije ponešto i o ženinoj plodnosti – čvrste grudi znak su da je partnerka dobra za reprodukciju. Ukoliko grudi nisu čvrste to bi moglo da znači da žena neće biti toliko zdrava, prenosi portal Rebel Circus.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.