Nijedan muškarac vam ovo neće priznati: Šta on zaista želi nakon seksa?

Istraživanja su pokazala da muški mozak nakon seksa ima potrebu za odmorom, dok ženski stremi ka emocionalnom povezivanju. Tako žene čiji se partneri nakon ljubavnog čina samo okrenu i zaspe razvijaju osećaje nesigurnosti i žudnje.

Kako se nakon seksa ne bi razočarali, donosimo vam nekoliko saveta kako da zadržite njegovu pažnju i učiniti svoju bolju polovinu zadovoljnom.

Udelite mu kompliment

Muškarci ponekad sumnjaju u svoje ljubavničke sposobnosti, zato ne zaboravite da ih s vremena na vreme pohvalite. Složićete se, malo laskanja nikome ne šteti, a zauzvrat ćete ga održati budnim i probuditi želju za ponovnim dokazivanjem. Naglasite poze koje su vam se dopale i garantovano ćete ih kad-tad ponoviti.

Istuširajte se zajedno

Prema nekima muškarci jednostavno obožavaju tuširanje nakon seksa, još kada dolazi u kombinaciji s nagim ženskim telom, nema boljeg scenarija. Počnite tako da jedno drugom lagano perete leđa, ramena i vrat i uživajte u mlazu tople vode koja miluje vaša priljubljena tela. Dokazano je da topla voda produžuje uzbuđenje poboljšavajući protok krvi, donosi She.hr.

Masirajte ga

Samo zato što se je gotov seks, ne znači da i ruke moraju da prestanu da rade. Masiranje je idealna prilika da i dalje ostanete u fizičkom kontaktu. Legnite na bok, okrenite se prema njemu i pravite lagane krugove po njegovom torzou. Počnite na grudima, nastavite oko pupka, prema karličnoj kosti i potom nastavite nagore’, savetuje Stiv Kapelini, maser i autor knjige ‘Massage For Dummies’. Izbegavajte intimnu zonu jer je ona nakon seksa još uvek preosetljiva.

Priljubite se jedno uz drugo

Žene obožavaju kad ih nakon seksa grlite i mazite, a pokazalo se da je mit da muškarci u tom ne uživaju. ‘Obično se misli da su muškarci emocionalno udaljeni nakon seksa. Ali, većina njih takođe želi da oseti bliskost’, objašnjava Karolin Hilman, seksualna terapeutkinja iz Njujorka. Ostavite mu prostora da se namesti, a nakon toga se nežno priljubite uz njegovo telo – neće moći da vam odoli.

Dodirujte se

Činjenica je da je muškarcima nakon seksa potreban oporavak pre nego što ponovo krenu u akciju. Ako ste nestrpljivi, počnite samostalno da istražujete svoje telo – možda mu to bude dodatna stimulacija da se i sam baci na posao. Dajte mu do znanja da vam je bilo odlično i da želite da ponovite to uzbudljivo seksualno iskustvo.

Bez obzira na to hoće li on prihvatiti poziv ili ne, imajte u vidu da muškarci vole da gledaju kako i sami znate da uživate u svom telu.

