Posumnjala da je dečko vara, a onda je otkrila morbidnu istinu

Jedna medicinska sestra podelila je na internetu veoma neprijatno iskustvo koje je doživela od svog dečka.

Ona je, naime, želela samo da proveri da li je dečko vara te je na društvenoj mreži napravila lažni profil i počela da se dopisuje sa svojim momkom, ni ne sluteći šta će joj on reći ne bi li je naveo da stupi u vezu s njim.

I created a fake account and started chatting my boyfriend, he told me his girlfriend just died two months ago😢

