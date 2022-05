Šokiraćete se kad pročitate šta sve muškarci od vas potajno očekuju tokom seksa

Veći broj muškaraca će se pre odlučiti za neke standardne poze i uobičajene načine vođenja ljubavi, nego neke akrobacije u svojoj spavaćoj sobi. To ne znači da ne postoje stvari koje svaki muškarac otvoreno ili potajno želi.

Ako želite da rasplamsate strast u spavaćoj sobi uzmite u obzir ove savete.

Ovih deset stvari muškarci žele u seksu:

1. Pokažite inicijativu

Muškarci vole kada je žena spremna da pokaže inicijativu i kada je ona ta koja će da naćini prvi korak. Bez obzira na to što on zna da ga želite, svakom muškarcu će prijati da mu to i pokažete. Dovoljno je samo malo podsticaja i zapalićete ga kao šibicu.

2. Seksi donje rublje

Muškarci zaista uživaju kada vide na ženi seksi veš, mada ipak više vole da ga vide dole, na podu.

3. Predigra

Nemojte da se zavarate pričama da su muškarci uvek napaljeni i spremni na akciju. Ako želite da maksimalno uživate i vi i on potrebno je ipak napraviti dobar uvod, a za to je i stvorena predigra.

4. Spontanost

Gotovo svaki par posle nekog vremena zapadne u kolotečinu, a to drastično može da utiče na kvalitet seksualnog života. Zato se ne libite da u svoju spavaću sobu unesete neke nove stvari, ali i da se opustite i da se trudite da uživate. Seks na poslu, seks bez penetracije, seks u dnevnoj sobi na stolu… Možda je vreme da se prepustite.

5. „Prljavi“ razgovori

Šapat na uho, nežan jauk ili neka od seksi zavodiljivih rečenica – znajte da ste na putu pravog uživanja.

6. Da čuje svoje ime

Ništa nije uzbudnljivije muškarcima nego da tokom seksa čuju svoje ime. Ne ustručavajte se, već im pružite to zadovoljstvo kada god imate priliku.

7. Bezbedan seks

Bez obzira na to da li ste u dugoj vezi ili ste tek na počeku, bezbedan seks je veoma važan. Bilo da se odlučite za pilule, kondom ili nešto treće važno je da budete svesni kakve posledice neopreznost moće da ima. Ali šta ako zaboravite? Onda čete morati mnogo da pazite. Ipak, imajte na umu da čak iako ne idete do kraja to nije garancija da neće doći do neželjene trudnoće. Zato se trudite da vam bezbedan seks uvek bude prioritet.

8. Igrice u krevetu

Ako želite da isprobate nove fantazije ili poze budite otvoreni da o tome pričate sa partnerom.

9. Smisao za humor

Čak i kada stvari ne idu onako kako ste zamišljali nemojte da očajavate. Situaciju može da popravi i neka šala, upravo na račun onoga što se desilo. Probaje kroz smeh i šalu da popravite odnos sa partnerom, prenosi espreso.co.rs.

10. Da čuje vaš orgazam

Svaki muškarac želi da zna da je žena pored njega zadovoljna, a kako drugačije ćete to da postignete nego tako što ćete mu pomoći da vam dovede do orgazma. Otvorite se, dajte mu priliku da vas zadovolji.

