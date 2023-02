Šta vaš partner radi posle seksa? Njegovo ponašanje može otkriti šta oseća prema vama

Muškarci nisu skloni da pričaju o svojim osećanjima, ali mogu nesvesno da vam otkriju šta im je u srcu.

Budući da smo najopušteniji nakon vođenja ljubavi, tada smo ujedno i najiskreniji u pogledu onog što osećamo. U nastavku teksta otkrivamo vam šta njegovi potezi nakon seksa znače.

On želi da se mazi sa vama

Setite se kako sami postajete ranjivi i osetljivi nakon seksa? Pa, verovali ili ne, ali to isto se dešava i sa momcima. Samim tim ako vaš momak želi da se mazi sa vama nakon seksa, jasno je kao dan da mu seks nije jedina stvar na pameti. Zapravo to pokazuje da to između vas dvoje nije uopšte bio seks, već vođenje ljubavi.

On vam okreće leđa u krevetu

Ako se momak s kojim ste upravo bili intimni udaljava od vas nakon seksa, to je crvena zastavica koju ne biste smeli da ignorišete. Da li žali što je upravo spavao sa vama? Nećemo vas lagati, ono je najčešće loš znak. Iako nisu svi momci po prirodi maze, nije dobro ako vam u krevetu odmah nakon što je doživeo vrhunac okrene leđa.

On postaje vrlo tih

Postoje moment kada momci iznenada utihnu nakon seksa. Možda ćete pomisliti da je razlog tome taj što se on kaje što je uopšte spavao sa vama, ali zapravo radi se o nečem drugom. Sve su šanse da on u glavi samo premotava ono što se upravo dogodilo. Možda se pita da li je uspeo da vas zadovolji? U svakom slučaju razmišlja o vama i ne bi trebalo da se brinete.

On želi da provede noć sa vama.

Jedan od najvećih znakova da je momku stalo do vas je taj što želi da povede noć sa vama nakon seksa. On možda neće direktno reći da želi da ostanete kod njega ili on kod vas, ali će implicirati da je umoran i da bi mu prijalo da zaspe kraj vas. Ovakvom momku očigledno značite mnogo i njegov cilj nije samo da gužva postelju sa vama.

On odlazi odmah nakon seksa

Ako momak napušta vaš stan odmah nakon seksa to može da bude iz različitih razloga. Kao prvo očigledno je da je želeo od vas samo seks, kao i da je nakon što je završio svoju misiju shvatio da nema šta više tu da traži. Kao drugo, vrlo je moguće da mora sutra rano da ustaje zbog posla i da nema kraj sebe sve stvari koje su mu potrebne. Sve se svodi na to da li je ovakvo njegovo ponašanje konstantno ili ne.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.