Vešto se kriju: NARCISI u ljubavnim vezama

Sve je više ljudi koji imaju narcisoidne crte ličnosti. Pretpostavlja se da je glavni razlog porasta što odrastaju mlade generacije koje su navikle da je ljubav kada ih roditelji obožavaju, pa onda istu takvu ljubav očekuju od partnera.

Kao što je u antičkom mitu o Narcisu on bio izuzetne lepote, često savremeni narcisi, takođe imaju neki izuzetan kvalitet zbog kojeg smatraju da vrede više od drugih. Međutim, to više nije pravilo, zato što roditelji obožavaju svoju decu zato što su njihova, a ne zbog nekog izuzetnog kvaliteta. Zbog toga je danas narcisoidnost često prikrivena. Glavni problem kod narcisoidnih nije to što su samozaljubljeni, nego to što imaju smanjenu sposobnost da vole druge. Od drugih očekuju da ih obožavaju, ali njihovo emocionalno vezivanje za druge je površno i plitko. Normalno im je da ih drugi snažno vole, ali ne pokazuju ljubav prema drugima, jer smatraju da je sa njihove strane sasvim dovoljno to što su drugog udostojili da sa njim budu u vezi.

Narcisoidnost udvoje

Kada je reč o emotivnim vezama u koje stupa narcisoidna osoba, razlikujemo dva tipa: narcis sa narcisom i narcis s obožavaocem.

„Narcisoidnost udvoje” nastaje kada se dve narcisoidne osobe međusobno izaberu i stupe u vezu ili brak. One uživaju da impresioniraju socijalno okruženje svojim brilijantnim ličnostima i svojom idealnom vezom. Ovaj tip veze je veoma čest kod popularnih ličnosti, filmskih i muzičkih zvezda. Suština njihove veze je često obostrani jasno definisani interes, tako da individualna popularnost doprinosi porastu zajedničke popularnosti.

Drugi tip emocionalne veze jeste između narcisoidne osobe i osobe koja joj se divi. Priroda ove veze je asimetrična, tako što je narcis na višoj poziciji, a obožavatelj na nižoj. I sama reč „obožavanje” ukazuje da je odnos druge osobe prema narcisu kao odnos prema nekom bogu ili božanstvu. Zato je psihološki ugovor između ove dve osobe da narcis bude ono što jeste, da blista kao takav, a da ga druga osoba iz senke služi, da mu ugađa i čini ono što mu je po volji. Iako narcis očekuje da mu drugi ugađa i da se žrtvuje za njega, ne oseća zahvalnost za to, već smatra to normalnim odnosom. Za njega je normalno da bude voljen i obožavan, ali ne i da zbog ljubavi prema drugom izlazi iz svoje zone ugodnosti. Poetično rečeno: narcis je sunce oko koga se drugi partner okreće kao planeta. Narcisoidna ličnost može biti fascinantna osoba, ali s kojom je nemoguće napraviti dovoljno dobru ili minimalno kvalitetnu vezu.

Zbog svega rečenog, možemo postaviti pitanje zašto bi neko želeo vezu sa narcisoidnom osobom – vezu u kojoj mora pružati puno ljubavi, a dobiti toliko malo za uzvrat.

Nezadovoljni sobom

Razlog je u tome što je mnogim ljudima veoma privlačna samouverenost i emotivna nedostupnost narcisoidne osobe. Često su to osobe koje su nezadovoljne sobom, koje smatraju da takve kakve su nisu dovoljno vredne i da će kroz vezu sa nekim ko je tako kvalitetan i same dobiti na ličnoj vrednosti. One pokušavaju da dođu do osećanja lične vrednosti kroz ljubav druge osobe. Kako od narcisa nikada ne dobijaju željenu potvrdu ljubavi, oni su u stanju stalne napetosti i težnje da još više ugode narcisu kako bi ih konačno zavoleo.

Nekada, kada mine početna fascinacija narcisom, a naraste nezadovoljstvo vezom, ljudi, u želji da sačuvaju vezu, postavljaju pitanje da li narcisoidna osoba može da se promeni, na primer, kroz psihoterapiju. Odgovor na to pitanje je: „Mogu, ali…” To ali je zbog toga što se ljudi mogu promeniti samo ako to žele, ali što narcis, po pravilu, ne želi da se menja, jer ne vidi nikakav problem u sebi i svom ponašanju. I zato onima koji iznova i iznova biraju narcisoidne osobe za partnere ostaju dve mogućnosti.

Prva je da razumeju kako funkcioniše narcisoidna osoba i prihvate taj minimum veze kao narcisov maksimum, te da ostanu u vezi koja im donosi neke psihološke dobiti. Druga mogućnost je da se zapitaju iz kog razloga čine takve emotivne izbore. Takva zapitanost ih može dovesti na psihoterapiju u kojoj će promeniti svoju sliku o sebi, razviti samopoštovanje i prihvatanje samoga sebe. Kada se sami promene, tada će tražiti drukčiju ljubavnu vezu: onu u kojoj vole i u kojoj su voljeni.

(Zoran Milivojević, „Politika“)