5 rasa mačaka koje nisu za porodice s bebama

Briga o bebi zahteva nepodeljenu pažnju, a određene rase mačaka to ne tolerišu. Razlog nije u tome što su ove mace neprijateljski nastrojene prema deci, naprotiv, već je reč o tome da zahtevaju dosta pažnje i posebnu negu, pa će patiti ako im niste dovoljno posvećeni.

Pre nego što se odlučite za rasu mačke, dobro proučite karakter mačke koju želite, nivo aktivnosti i podatak koliko su zahtevne, u smislu pažnje koju bi im trebalo pružiti. Naravno, svaka maca je jedinka za sebe, ali postoje neke zajedničke crte koje su važne ako u domu imate bebu i planirate da nabavite macu.

Sfinks

Ove neobične mace veoma su privržene svojim ljudima i ne podnose samoću. Uz novorođenče u domu teško da ćete imati vremena da se dovoljno posvetite ovoj mački, te je bolje da je u dom odvedete kada vaše dete poraste. Takođe, i nega ovih maca zahteva vreme kako bi bile zdrave i srećne. Četiri puta mesečno trebalo bi kupati ove mace.

Škotski fold

Prema rečima vlasnika i odgajivača, ova rasa je najbolji izbor za osobe koje žive same, jer njeni pripadnici umeju biti veoma posesivni. Traže nepodeljenu pažnju svojih vlasnika i ako im to uskratite – mogu postati depresivni ili agresivni. Mačka rase škotski fold celim bićem vapi za društvom i ljubavlju, uvek je blizu lica svog vlasnika i stalno iskazuje nežnost i ljubav. Zbog toga baš i ne vole malu decu, jer ona odvlače svu pažnju.

Sijamska

Iako su jedna od najpopularnijih rasa mačaka na svetu, i ta popularnost ne jenjava, ova rasa nije za suživot sa bebama i malom decom. I sijamke su veoma privržene vlasniku, i to jednom naročito – u domu će uvek imati svog omiljenog čoveka i najčešće će samo on moći da je mazi i gnjavi do mile volje. Ostali – to neće moći. Zahteva i dosta igranja, maženja… gotovo neprekidnu interakciju. Sklone su depresiji ako su dugo same, pa se najčešće kao ljubimci uzimaju u paru. Dobro se slažu sa starijom decom.

Himalajska

Ovo su veoma mirne i staložene mace, i vole da takva bude i atmosfera i u domu u kojem žive. Bebin plač i kasnije razigranost i buka koju pravi malo dete dok se igra nikako nisu ambijent koji odgovara ovoj mački, pa se ona pre preporučuje starijim ljudima ili samcima. Kada su iziritirane, ove mace postaju agresivne. Takođe, ove mace se i linjaju, te nega njihove dlake zahteva vreme.

Britanska dugodlaka

Ima predivan karakter, ali njena dlaka može biti prava noćna mora. Ovo su mačke koje se mnogo linjaju, moraju se redovno četkati i nikako nisu za kontakt sa osobama koje pate od alergija, prenosi Petmagazine.rs. Takođe, ove mačke su veoma temperamentne i razigrane, i skaču svuda unaokolo. Nepredvidive su kada je reč o igri i pentranju. Takođe, kao i svi kućni ljubimci, ne vole da budu zanemarene.