8 zabluda o mačkama

One su prevrtljive, ne može im se verovati, ne vole ljude, sebične su… Koliko ste samo puta čuli da neko na ovaj način okarakteriše mačke?

Izgleda da mnogi ljudi baš i ne razumeju cica-mace, pa smo rešili da u ovom broju navedemo neke od najčešćih predrasuda prema našim čupavim drugarima, i naravno, da ih – pobijemo. Jer mi mačkoljupci najbolje znamo da ništa od navedenog nije ni blizu istine. Pa, da krenemo redom.

Mačke su prljave životinje

Neverovatno je da to neko uopšte može i da pomisli, ali ovo je jedna od najčešćih predrasuda o cica-macama. Mačke na sređivanje svog krzna (od glave do šapa) protroše između 30 i 50 odsto vremena koje provode u budnom stanju, što ih čini najpedantnijim stvorenjima u životinjskom svetu. Takođe, ako posip nije čist – mace ga neće koristiti.

Povraćaju dlake

Ovo je doduše činjenica, a ne mit, ali isto čine i psi. Zapravo, to je njihova izvrsna sposobnost – da iz stomaka povrate ili iskašlju nepoželjni sadržaj, a za mace su to najčešće dlake koje jezikom pokupe s krzna dok se kupaju. Dakle, isto čine i psi, i umesto da se gnušamo ove navike, trebalo bi da se divimo njihovom savršenom mehanizmu odbrane od „stranih tela”.

Njihov toalet ima neprijatan miris

Ili da ne ublažavamo, mnogi misle da zaudara. E pa dragi čitaoci, da je do mačaka, njihov pesak bi u svakom trenutku bio besprekorno čist. Loptica je ovde na strani terena gde su ljudi, jer su vlasnici ti koji bi trebalo da nakon svakog macinog obavljanja nužde iz peska uklone feces, kao i da redovno menjaju celokupni pesak u toaletu. Mace ne podnose nečistoću i neprijatne mirise, te ukoliko im se toalet ne čisti redovno – one ga jednostavno neće koristiti, piše magazin „Mačka“, prenosi Petmagazine.rs.

Prevrtljive su

To što nas mačke često iznenade svojim reakcijama, što nam se prikradaju, sakriju se pa nas uplaše iznenadnim skokom… to nije prevrtljivost u smislu karaktera i pogane naravi, već njihov urođeni instinkt nasleđen od divljih predaka, velikih mačaka. Prikradajući se, skrivajući i napadajući naše noge, na primer, mace zapravo vežbaju lov i svoje predatorske veštine. Iako vekovima žive uz ljude, naši mezimci su i dalje zverčice „u malom pakovanju”. Nemojte se plašiti ovih njihovih treninga već uživajte u njima, igrajte se zajedno i – divite se ovim malim atletama i vrebalicama.

Osvetoljubive su

To što će vas maca ogrebati ili gricnuti nije znak da je zlopamtilo i da vam je zapamtila neki loš potez, pa vam sada vraća, već je to jednostavno znak da joj trenutno nije do igre i maženja. Takođe, mnogi vlasnici po povratku s posla zateknu pocepane zavese ili izgreban nameštaj, ali ni ovo ne bi trebalo čitati kao osvetu, već je to siguran znak da je mački u vašem odsustvu bilo dosadno i da u domu nema dovoljno penjalica, grebalica, igračaka… kojima bi mogla da ispuni vreme dok vi niste tu. Ništa što mačke rade nije usmereno protiv ljudi, već je u gotovo 100% slučajeva to poruka da bi nešto trebalo promeniti i da maca nečim nije zadovoljna.

Mačkama se ne može verovati

Ovo je često prva pomisao ljudi kad su mačke posredi, i zapravo je simpatično koliko smo skloni tome da životinjama pripisujemo ljudske osobine. Najčešće – iz neznanja. Za pse se od davnina govori da su lojalni, privrženi i verni. Pa nije zalud toliko korišćena izreka „Veran kao pas”. I mi smo s tim potpuno saglasni. Ali to nikako ne znači da su vernost i poverenje isključive odlike pasa. Iako su mnogo nezavisnije od pasa, domaće mačke kao vrsta su socijalna bića. Mnogo je dirljivih i istinitih svedočenja o tome kako su mace spasle svog vlasnika, odbranile dete, usvojile mladunce druge vrste i brinule o njima, isto kao psi stavljajući svoj život na kocku kako bi zaštitile nekoga u nevolji. Odnos mačke i vlasnika podjednako je snažan i odlikuje ga jaka privrženost baš kao i odnos čovek-pas, samo se o tome manje zna i ređe piše.

Ćudljive su, nikad ne znaš šta ti spremaju

Osobe koje nisu imale mnogo kontakata s mačkama tokom života, ili koje su možda imale neko neprijatno iskustvo s njima, sklone su da kažu da nikad ne znaju šta im mačka sprema i da im svakog trenutka može „skočiti na oči”. O tom iznenadnom iskakanju pred ljude govorili smo u jednom od prethodnih pasusa – to je igra i vežbanje predatorskog instinkta, a da su neke mace ćudljive, to zaista jeste istina. Pa nisu ni svi psi veseli i druželjubivi. Nisu ni ljudi, zar ne? Neke mace su stidljivije i potrebno im je vremena da priđu gostima u domu, druge vas odmah veselo dočekaju i pozdrave, a neke nikada i ne vidite jer uvek dremaju u drugoj sobi. I to je sve potpuno normalno i prirodno, jer je svaka maca drugačija. I ovde je naravno na delu vlasnik i činjenica koliko je pažnje posvetio socijalizaciji svog mezimca s ljudima. Ako mačku otkad je mače navikavate na goste u domu i druženje s različitim ljudima – imaćete društvenog i prijateljski nastrojenog mezimca. Takođe, u odnosu na ljude koji se odmah rukuju i u razgovoru potraže nešto zajedničko, ili pse koji se odmah njušnu i tako „pročitaju” jedni druge, kod mačaka je veoma nepristojno odmah zahtevati kontakt. Sačekajte da ona vama priđe.

Uvek priđu onome ko ih ne voli

Jedan od najčešćih urbanih mitova o mačkama je onaj da mace imaju neko gotovo perverzno zadovoljstvo da prilaze baš onim ljudima koji ih ne vole ili ih se plaše, ili su pak alergični na njihovu dlaku. Stvar je baš u tome da će mačka radije onjušiti ili svojom glavicom očešati nekoga ko je ne „zarezuje“ baš mnogo i deluje nezainteresovano za nju nego osobu koja će je ganjati da se mazi. Kao što rekosmo, mačke vole same da priđu i da se upoznaju, pa su im iz tog razloga zanimljivije osobe koje se ne trude da pridobiju njihovu pažnju.