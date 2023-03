Ako mačka dođe i legne vam na stomak, to znači samo jedno: Uopšte nije slučajno

Kao vlasniku mačke, da li vam je poznata situacija, gde pored svog udobnog jastuka i cele kuće gde može da odmori i spava, mačka ipak izabere vas za svoju ležaljku? Često kada se probudite – naćićete je na vašim grudima, nogama, stomaku a ne toliko retko može se naći i na vašem licu. Zašto mačka bira baš ove delove tela kasnije ćemo detaljno objasniti, ali suština je da one biraju topla mesta i da ih privlače zvuci, mir ali i ujednačeni pokreti.

Zašto mačke spavaju na ljudima, odnosno zašto su izabrale baš vas za svoju dremku?

Pre svega da objasnimo da mačke i ljudi ne spavaju na isti način, jer za razliku od ljudi kojima je najčešće potreban san od nekoliko sati u kontinuitetu, mačke ipak spavaju u etapama – nekoliko puta na dan ali znatno kraće od ljudi.

One će retko upasti u dubok san jer im je priroda takva, one su predatori koji su navikli da brzo reaguju u slučaju da se pojavi neki veći predator.

Međutim evolucija je uradila svoje i samim tim mačke više nemaju toliku potrebu da spavaju lakim snom pa ćete s vremena na vreme verovatno svoju kućnu mačku zateći kako čvrsto spava i to na vama.

Pokušaćemo da objasnimo zašto je to tako ali i da vam damo savete šta da radite ako ne želite da ovo postane česta pojava. U ovom tekstu se nećemo baviti time da li je to što mačka spava na vama dobro ili nije, jer to zavisi isključivo od vaše lične procene, ali postoje studije koje dokazuju da ona može imati više koristi nego štete, prenosi Novi.ba.

Osećaj bezbednosti u prisustvu vlasnika

Pomenuli smo već da su mačke predatori i samim tim spavanje je vreme kada su one najranjivije. Zbog toga im je spavanje na vlasniku način da se one osete bezbedno. U divljini bi one tražile mesto gde će biti mirne i bezbedne a u kućnim uslovima to je upravo vlasnik. Ako se mačka sklupča pored vas to je definitivno znak da se pored vas oseća bezbedno. Iako okretanje leđa kada su parovi u pitanju može asocirati na otuđenost i distanciranje, kod mačaka je ova pojava baš suprotna jer upavo ona pokazuje privrženost i da ima poverenje u vas, odnosno da ne strahuje ni od čega. Ujedno joj je ovo i odlična pozicija da osmatra situaciju i motri na moguće “opasnosti” i da vas zaštiti ako može.

Iako mačke nisu pouzdane i nije im primarno da štite vlasnika od neprijatelja kao što je to psima, one ipak mogu da upozore na opasnost a pogotovo kada su u pitanju nepoželjni i jaki mirisi ili promene u domu poput plina, dima, vatre.

Mačku privlači udobnost i toplota

Normalna telesna temperatura mačaka varira od 37,5 do 39 stepeni, što znači da im je toplota prirodno stanje i zato vole da se izležavaju blizu toplotnih tela i gde god će osećati toplinu. Mačke vole i kada im je udobno i zato najradije biraju krevete, fotelje ali i vaše telo.

Ipak ukoliko treba da izaberu između toplote i udobnosti uvek će pre izabrati ovo prvo jer mačke jednostavno vole kada im je toplo.

Ovaj osećaj može biti obostran, jer ljudima takođe prija mačkina toplina kao i predenje i upravo vam to može pomoći da zaspite, pa ste u ovom slučaju i vi i vaša mačka na dobitku.

Ljubav i privrženost prema vlasniku

Najveći i najjači razlog zašto mačka spava na vama je definitivno ljubav i privrženost koju osećaju prema vlasniku. Iako su mačke nezavisne, a neke mačke čak i retko pokazuju ljubav, to ne znači da je one ne osećaju.

Istraživanja su pokazala da se mačke mnogo više vezuju za žene nego za muškarce vlasnike kao i one za njih.

Takođe maženje životinja kod ljudi podstiče stvaranje hormona ljubavi oksitocina, a neka istraživanja kažu da se smanjuje i rizik od srčanog udara ako imate mačku. One vam mogu pomoći ukoliko se borite sa depresijom i nije neobično koristiti ih u terapeutske svrhe. Ona će vas smiriti, popraviti raspoloženje, opustiti vas i definitivno ćete osetiti ljubav. Tako da je i u ovom slučaju osećaj obostran i koristi i vama i vašem ljubimcu.

Osećaj pripadnosti i prisvajanje vlasnika

Životinjama je prirodno da obeležavaju svoju teritoriju a spavanje na vlasniku je jedan od načina jer time obeležavaju vas kao svoju imovinu. To rade tako što ostavljaju svoj miris na vama i time kao da kažu “sada si moj”.

Postoji li razlog zašto neke mačke spavaju na određenim delovima vašeg tela?

Ukoliko imate povišenu temperaturu neka vas ne čudi ako mačka promeni svoje ponašanje i počne češće i duže da spava pored vas umesto na nekom drugom omiljenom toplom mestu. Najtoplija mesta na čoveku su njegove grudi, pazuh, krilo i glava pa će mačka najverovatnije svoju dremku započeti tu.

Još jedan od razloga zašto će izabrati ove delove umesto nekih drugih je što je glava najmirnija tokom spavanja za razliku od ruku i nogu koje mogu da je remete. Grudi su posebno interesantne jer joj daju osećaj sigurnosti i udobnosti slušajući vaše otkucaje srca i disanja, a samim tim će se i osećati bezbedno.

Krilo je posebno zanimljivo za vašeg ljubimca jer ako se ona smestila upravo tu to znači da ste najverovatnije budni pa može dobiti i dodatnu dozu češkanja i maženja, što je nezaobilazan “zadatak” ukoliko imate mačku.

Ukoliko mačka ne spava na vama ili ne želi da provodi vreme u vašem krilu, to ne znači da vam nije privržena već jednostavno nije taj tip mačke. U tom slučaju možete joj ponuditi kućicu za mačke ili toplo ćebe.

Kako da odviknete mačku od navike da spava na vama ili u vašem krevetu?

Ukoliko vam se baš ne dopada ova njena navika i želite da je držite dalje od svog kreveta ili ne želite da vas budi tokom noći postoji nekoliko načina.

Tokom dana se više igrajte i mazite sa njom a najviše pre nego što krenete na spavanje, a nakon toga je nahranite, ona će tada biti mirna, zadovoljna i sita i neće imati potrebu da vas budi.

Ovo je malo nezgodno ukoliko volite dugo da spavate ili niste ranoranilac jer su mačke najnemirnije upravo u ranim jutarnjim satima.

Još jedan način je da joj nabavite razne igračke koje će okupirati njenu pažnju kako bi vas ostavila na miru dok odmarate. To mogu biti razne interaktivne i kreativne igračke koje će je zabaviti.

Možete joj napraviti poseban kutak u kome će se nalaziti topla i udobna kućica, ležaljka i samo njeno mesto za spavanje. Bitno je da se ne oseća zapostavljenom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.