Ako vas pas tužno gleda kada izlazite iz kuće, postoji rešenje

Mnogim vlasnicima pasa došlo je da izostanu s posla ili propuste druženje s prijateljima jer su dok su izlazili iz kuće ugledali tužan pogled svog kućnog ljubimca.

Menadžeri internet platforme Spotify odlučili su da priskoče u pomoć vlasnicima kućnih ljubimaca. Svi koji žele, mogu da prijatnim zvukom okupiraju pažnju svog ljubimca i to tako što će kreirati plejlistu na osnovu njegove rase i naravi. Naime, rezultati istraživanja pokazali su da čak 71 posto vlasnika pušta muziku svojim ljubimcima.

Preko alata Pet Playlists može se napraviti lista pesama za pse, mačke, iguane, hrčke i ptice. Zatim vlasnici otkrivaju koliko je njihov ljubimac temperamentan, kako bi pomogli softveru da napravi najbolju opciju. Na primer, lista pesama za opuštenu, znatiželjnu i stidljivu mačku uključuje poznate pesme Kurta Vilea All Cats Are Grey i Never Run Away.

Spotify je objavio i Omiljeni podcast mog psa, koji bi trebao da umiti pse kada vlasnici nisu kod kuće. Petosatna emisija obiluje ambijentalnom muzikom, a počinje obraćanjem spikera četvoronožnim slušaocima.

„Znam da ćete se opustiti i provesti prijatne trenutke“, kaže britanska glumica Džesika Rajni na početku tonskog zapisa.

Glumac Ralf Ineson, široj publici poznat po ulozi u „Igri prestola“, domaćin je druge epizode. Dok se u pozadini čuju prijatne note, on svojim glasom pokušava da opusti i zabavi usamljene pse.

Plejlista namenjena životinjama pokazala se kao korisno rešenje za osam od deset vlasnika pasa, otkriva Spotifyjevo istraživanje. U njemu je učestvovalo oko 5.000 vlasnika kućnih ljubimaca iz Velike Britanije, SAD-a, Australije, Italije i Španije, prenosi Njujork Post.

Istovremeno, istraživanje je otkrilo da 46 posto vlasnika veruje da muzika izaziva stres kod kućnih ljubimaca. Oko dve trećine vlasnika pevaju svojim životinjama, a 57 posto pleše s njima.

