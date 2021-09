Au, kakav hit: Na jednoj utakmici gol dao, verovali ili ne – PAS (video)

Na društvenim mrežama proširio se jedan od najneobičnijih golova u sezoni. Na utakmici čileanskog niželigaškog fudbala je pas dao gol, jer je utrčao na teren i niko ga nije primetio ni čuvao, te je na sjajan način matirao golmana.

Igrač je izveo slobodan udarac i prebacio odbranu, a pas je sjajno utrčao, leđima promenio smer lopte i prevario golmana.

Sudija najpre nije znao kako da reaguje, ali je kasnije poništio gol što je razočaralo navijače na tribinama.

This dog knocking in a cross in Chile has instantly become our favourite goal of all time. pic.twitter.com/2HvaPFZbHJ

— Football Ramble (@FootballRamble) September 6, 2021