Dečak ostavio psa ispred azila, razlog SLAMA SRCA (foto)

Okrutnost.

Tužna priča udruženja za zaštitu životinja iz Meksika slomila je srce mnogima na društvenim mrežama.

Pre desetak dana radnici neprofitne organizacije „Xollin“ pronašli su preslatko štene na pragu s pismom od dečaka.

„Neko je ostavio psa na ulazu u azil, u kutiji, s plišanom igračkom i porukom. Poruku je napisao dečak koji je objasnio kako njegov tata tuče psa i planira da ga proda. U očaju je ostavio psa ovde da ga spasi“, napisali su iz skloništa na Fejsbuku.

Nakon što su podelili priču, postala je viralna, a psa sad žele da udome brojni ljubitelji životinja iz svih krajeva sveta.

„Zovem se Andres i imam 12 godina. Moja mama i ja odlučili smo da ga ostavimo vama. Sve to iza leđa mog oca, jer je hteo da ga proda. Ali on uvek tuče i udara psa. Jednom ga je udario toliko jako da mu je povredio rep. Nadam se da mu možete pomoći i brinuti se za njega. Evo i plišane igračke da me ne zaboravi“, pisalo je u pismu.

Nos dejaron este.perrito afuera del.refugio, dentro de una caja, con una nota y un peluche 😪.La nota fue escrita por un… Gepostet von Xollin am Donnerstag, 13. Februar 2020

Azil sada traži porodicu za njega, među više od 300 poruka koje su primili od ljudi spremnih da ga udome.