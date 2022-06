Dela govore više do reči: Muškarac ovako poručuje da vas jednostavno obožava

Ljubav i privlačnost su komplikovane i ponekad nije jednostavno shvatiti da li je nekome zaista stalno do nas ili tu osobu samo privlačimo. Jedino ako posedujete sposobnost čitanja misli ljudi, možete saznati kako se neko oseća prema vama.

– Najbolji način da saznate voli li vas neko je da tu osobu pitate. Učenje direktne komunikacije je jedna od najkorisnijih veština za vezu – objašnjava bračna i porodična terapeutkinja Alison Bulok.

Iako to zvuči pomalo zastrašujuće, veza bez izrečenih osećanja nije kvalitetna. Ali budimo realni: komunikacija u ranim fazama veze još nije jednostavna jer postavljate temelje i otkrivate šta vam odgovara. A ponekad, želite samo nagoveštaj o tome kako se druga osoba oseća. Srećom, Bulok kaže da postoje neki znakovi na koje treba da obratite pažnju ako pokušavate da otkrijete voli li vas vaš partner. Jer ipak dela govore više od reči.

Na njegovim ste društvenim mrežama

Sviđalo se to nama ili ne, društvene mreže su deo naših života. Baš zato Bulok ističe da vam to može biti odličan pokazatelj toga koliko je vašem partneru stalo. Ako vas uključi u svoje objave, označi, time pokazuje da vas ne krije od javnosti.

Iako to ne znači da treba neprestano objavljivati fotografije s vama, povremena interakcija znači da vas ne sakriva od sveta, a i da nije u pitanju samo privlačnost nego, ipak, nešto više.

Govori o budućnosti s vama

Ne mora biti reč o venčanju, ali ako ste zajedno nekoliko meseci, a spominje zajedničkog letovanje za pola godine, to je odličan znak. Drugim rečima, planira budućnost s vama.

– Budućnost je mesto gde ljudi žive svoje snove, a uključivanje vas u te snove siguran je znak da je osoba zaljubljena u vas – kaže Bulok.

Emocionalno je intiman s vama

Fizička intimnost je jedno, a ranjivost i deljenje intimnih trenutaka je sasvim drugo. Ako muškarac s vama govori o prošlosti, nekim bolnim trenucima, to je znak da se oseća sigurno u vašoj blizini.

– Ovi detalji mogu biti bilo šta, od deljenja najneprijatnijeg trenutka do pričanja o svom iskustvu s depresijom. Ako vam otkrije delove sebe koje krije od drugih, možete biti sigurni da mu je stalo do vas na dubljem nivou – rekla je Bulok.

Bira pažljive poklone za vas

Čak i ako nema smisla za najbolje poklone na svetu, pokušajte da razmislite zašto vam je to poklonio. Na primer, nisu vam baš lepe čarape niti ste ih tražili, ali na njima su naslikane lubenice, vaše omiljeno voće. To zapravo znači da obraća pažnju na to što govorite i pamti detalje o vama.

Obavlja poslove koji vi ne volite

Neki ljudi ne poklanjaju najbolje poklone, jednostavno se ne snalaze u tome. Ali ako vaš partner opere posuđe, baci smeće baš kad se vama to ne radi ili usisa i pospremi stan bez da ste ga zamolili, to može značiti samo da mu je stalo do vas. On time želi da pokaže da je tu za vas, ali želi i da vam bude potreban.

Isprobava nove stvari s vama

Nije baš ljubitelj rijalitija ili nekih romantičnih serija, ali gleda ih sa vama i zna sve što se događa jer neprestano objašnjavate zašto vam je jedan lik omiljeni, a drugi ne možete da smislite. Naravno, to ne znači da treba da mu se svidi baš sve što se sviđa i vama, ali važno je da pokazuje interesovanje za stvari koje su vama drage. Time želi da pokaže da želi da učestvuje u svim segmentima vašeg života.

Pojavljujete se u njegovom razgovoru

Ako pronađe razlog da vas spomene tokom razgovora ili ispriča nešto o vama, verovatno gaji osećanja prema vama. Na primer, prijatelj govori o nekoj situaciji na poslu, a vi ste imali sličnu, sigurno će vas spomenuti. Ili vam možda pošalje sliku s opisom „ovo me podsetilo na tebe“, budite sigurni da je u pitanju zaljubljenost.

Nema osećaj da propušta nešto kad je s vama

Ako se s nekim ležerno viđate i pruži vam se prilika da se družiti s prijateljima ili s tom osobom, verovatno ćete odabrati prijatelje. Međutim, kad vam je dok nekog stalo, verovatnije je da ćete izabrati tu jednu posebnu osobu. Bulok kaže da zbog ljubavi promenimo perspektivu, nemamo osećaj da nešto propuštamo kad smo s osobom koju volimo.

Obraća pažnju na vas

Naravno da nije uvek sve med i mleko, ali ako pamti detalje svega što ste rekli, to je dobar znak da mu je stalo. Ili ako se nešto važno događa u vašem životu, on je tu za vas, a ako ne može da pomogne, barem će vas saslušati.

Daje do znanja da misli na vas

Možda ne piše „volim te“, ali vam pošalje poruku kad čuje pesmu koju volite ili kad neko na poslu koristi frazu koju vi mrzite. Drugim rečima, uvek misli na vas. Možda voli da vas grli na javnom mestu ili da vas drži za ruku. Bulok ističe da osoba koja je zaljubljena i sama nastoji da stvori takve intimne trenutke.

