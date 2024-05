Donose sreću svakoj porodici: Ovo su najveselije rase pasa (video)

Ne kaže se uzalud da je pas čovekov najbolji prijatelj. Ovi inteligentni i prijateljski lajavci su najpopularniji među kućnim ljubimcima jer sa njima možemo uspostaviti poseban odnos. Pas se savršeno uklapa u naš porodični život, može da nas prati skoro svuda i da sa nama podeli lepe i zabavne trenutke za pamćenje. Postoji mnogo rasa pasa i dosta se razlikuju po karakteristikama i potrebama, pa, na primer, postoje psi koji su idealni za život sa malom decom ili oni koji će uživati u dugim šetnjama sa svojim aktivnim vlasnikom. Neki psi, poput pudlica i maltezera, linjaju se vrlo malo, dok su drugi izuzetno ljubazni i ne laju mnogo – kao što su ruski hrtovi ili francuski buldozi.

Ako odlučite da nabavite psa, svakako dobro razmislite o svom načinu života i o tome koje uslove možete da obezbedite svom novom četvoronožnom prijatelju. Zato je dobro da malo proučimo glavne karakteristike rasa koje volimo. Takođe, ima i onih koji slove za najsrećnije – to su psi vedrog karaktera koji nisu agresivni i neće vam zameriti ako napravite „grešku“. Ovi psi su pravi antidepresivi i doneće vam mnogo radosti u vaš život – evo našeg izbora od pet najslađih rasa:

Zlatni retriver

Ovi prelepi psi ne samo da imaju veseo karakter, već su i izuzetno aktivni i razigrani. Zlatni retriveri vole decu, porodične izlete i voleli bi da satima jure frizbi ili loptu. Zlatni retriver je dobar izbor za početnike koji nemaju iskustva sa psima jer se lako treniraju i nisu agresivni. Oni su lojalni svom narodu i svuda će ga pratiti, a po potrebi i štititi od opasnosti. S druge strane, ako ste pasivnija osoba koja voli da provodi slobodno vreme kod kuće uz dobru knjigu ili ispred ekrana, ova rasa možda nije dobar izbor za vas jer je zlatnom retriveru potrebno mnogo vežbanje.

Bigl

Ovi psi srednje veličine poznati su po svojoj ljupkosti i prijatnom karakteru. Oni su druželjubivi i veoma inteligentni, ali možda nisu najbolji izbor za one koji prvi put imaju ovog psa – naime, kada je u pitanju dresura biglova, morate biti prilično strpljivi i dosledni. Iako im je krzno kratko i lako se neguje, dosta linjaju, pa to treba imati na umu ako niste ljubitelj svakodnevnog čišćenja kose. Baš kao i zlatni retriver, Bigl voli da bude aktivan, a kako je nekada bio lovački pas, i dalje uživa u njušenju i istraživanju okoline. Biglovi su među najdruželjubivijim vrstama pasa jer se dobro slažu sa drugim kućnim ljubimcima i nisu sumnjičavi prema strancima. S druge strane, to znači da oni nisu baš najbolji čuvari, pa ako želite psa čuvara, radije izaberite drugu rasu.

Jazavičar

Jazavičar je jedna od najpopularnijih rasa pre svega zbog svog simpatičnog izgleda, ali i zbog veselog i druželjubivog karaktera. Ovi šarmantni psi su lojalni svojoj ljudskoj porodici i postaće prijatelji i sa drugim kućnim ljubimcima. Vole da provode vreme mazeći se na kauču, ali igrajući se sa decom. Međutim, treba napomenuti da jazavičar može biti prilično tvrdoglav i nepoverljiv prema svakom ko nije deo njegove porodice – odraslima, ali i deci. To ga čini dobrim psom čuvarom, ali takođe znači da mu je potrebna solidna obuka. Na sreću, jazavičar brzo i rado uči, pa vam ovo neće biti zahtevan posao.

Bokser

Bokser je kao klovn među psima – jedino što nedostaje je crveni klovnovski nos. Oni su zabavni i možete reći da zaista imaju smisla za humor i vole da usrećuju druge, što ih čini idealnim za porodice sa decom. Ovu rasu karakteriše i visoka inteligencija, radoznalost, strpljenje i razigranost, a kao i prethodne dve rase više vole mnogo kretanja umesto lenjosti. Bokseri su lojalni i mogu biti nepoverljivi prema strancima i drugim psima, pa je važno da prođu obuku za socijalizaciju. U svakom slučaju, ovi okretni psi osvojiće srce svakog čoveka.

Labrador

Labradori se smatraju jednom od najveselijih rasa, a osim toga vole igru i aktivan život. Oni će svuda pratiti svoje ljude, po mogućnosti u nove avanture. Dobri su porodični psi jer su pouzdani i nežni u ophođenju sa najmlađim članovima. Ovu rasu odlikuje visoka inteligencija, a ponekad ih nazivaju i ukrštanjem vidre i psa jer jednostavno vole vodu i plivanje. Labradori će se dobro uklopiti u porodicu u kojoj već žive drugi kućni ljubimci, a sprijateljiće se i sa drugim psima u komšiluku. Na ove pse se možemo osloniti jer ostaju mirni u neočekivanim situacijama, pa se često koriste kao psi vodiči. Njihova jedina „mana“ je što su prilično proždrljivi i stalno će tražiti još hrane, a ako im ne dozvolite dovoljno kretanja, mogli bi pasti u depresiju, a prenosi Žena.net.hr.

