Haski se naljutio na vlasnicu iz urnebesnog razloga, evo šta joj je „rekao“ (video)

Zevs je osmogodišnji sibirski haski koji živi po svojim pravilima i uslovima. Naredbe ne podnosi, pa čak ni one koje bi drugi ljubimci obožavali, a to su one nakon kojih dobiješ neku slasnu hranu. Kada se to i dogodi, on će naredbu glasno odbiti, a često će ga čuti i u susedstvu.

Njegove vokalne sposobnosti su neverovatne, a mnogi se pitaju kako je njegovoj vlasnici koja to sluša svakog dana. Međutim, Zevsova vlasnica voli svaki delić njegove ličnosti, pa i glasno zavijanje i „pseće prigovaranje“.

Tvrdoglavi Zevs ima svoj Jutjub kanal na kom ga prati preko 160 hiljada ljudi, a u najnovijem snimku koji je vlasnica postavila, haski je užasno ljut što mu je posuda s vodom prazna iako i u drugim prostorijama svog doma ima posude koje su pune. Kada je njegova vlasnica počela da ispunjava njegovu naredbu, on se i dalje „žalio“, a to zvuči i izgleda urnebesno.