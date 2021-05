Hit: Mačka detaljno „pospremila“ stan i odmah postala internet zvezda (video)

Jedna mačka postala je viralna internet zvezda jer je svojim vlasnicima oribala lonac, očistila sudoperu i česmu, čak i usisala tepih.

Iako je potpuno jasno da ima „pomoć“ čoveka, snimak u kome obavlja kućne poslove postao je viralan.

pic.twitter.com/GecrWPKziD

— Cats where they shouldn't be (@nocatplaces) May 4, 2021