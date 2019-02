I oni vole svim srcem: Jedna od najlepših psećih ljubavnih priča (video)

Dan zaljubljenih nije praznik ljubavi samo ljudima, već postoje i neke neverovatne pseće ljubavni priče vredne divljenja.

Takva je i nesvakidašnja ljubav između Boni, sterilisane kuje rotvajlera i Barta, nekoliko godina mlađeg haskija.

Oni su provodili dane zajedno, spavali zajedno, igrali se i ljubili. Ali kada se Boni odselila 4 km dalje, Bart je postao vrlo tužan. Kad god bi ulovio priliku, pobegao bi ili preskočio dva metra visoku ogradu i otrčao svojoj ljubavi. Proveo bi s njom neko vreme, izveo je u šetnju, a onda bi je vratio kući.

Pre 5 godina Boni je uginula od starosti, a Bart je to osetio i danima je neprekidno zavijao i plakao. Kada je uhvatio prvu priliku da pobegne, otišao je do njene kuće i tužno cvilio i sedeo pred ulaznim vratima. Ali njegove Boni više nije bilo, a on to nije razumeo.

Sledeće 4 godine hvatao je prilike da ode do njenog dvorišta samo da oseti njen miris, a njegova vlasnica bi redovno sedala u auto i išla po njega. A onda je Bart ostario i više nije mogao da hoda pa je prestao tražio svoju Boni, ili je možda shvatio da je nema.

Pokažite na današnji dan malo više ljubavi svojim dragim ljubimcima koji umeju da vole svim srcem i koji vam neizmerno tu ljubav i pokazuju.

(Index)