Izaberite najlepše za vašeg ljubimca: 10 najpopularnijih imena za pse

Dolazak novog ljubimca je važan trenutak u vašem, kao i u životu vaše porodice.

Novopečeni vlasnici pasa koji već nisu pronašli inspiraciju u knjigama ili filmovima pa su zapeli pri izboru imena za svog ljubimca, možda će pronaći svoj favorit među trenutno najpopularnijim imenima, piše portal Zadovoljna.

Među deset najpopularniji imena za ženke našla su se: Bela, Lusi, Moli, Megi, Klo, Lola, Zoi, Lili, Ema i Rubi.

Za mužjake uglavnom biraju sledeća imena: Maks, Čarli, Badi, Roki, Džek, Tobi, Kodi, Laki, Oskar i Tedi.

Da li ste spremni da imate psa?

Zato, pre nego što se odlučite na ovaj korak, treba dobro da razmislite da li imate dovoljno vremena i ljubavi da brinete o živom biću koje će vam, bez sumnje, postati najbolji prijatelj u život.

Ukoliko ste doneli odluku da uzmete psa, na vama je da odlučite i da li ćete ga kupiti, ili usvojiti. Brojne su prednosti za obe strane. Moralno gledano, najčovečnije bi bilo usvojiti.

Međutim, ukoliko želite psa da ga vodite na izložbe i slično, sigurno ćete želeti kontrolisano poreklo vašeg ljubimca.

Šta uraditi pre nego što ljubimac dođe u dom

Prvo i najvažnije je da obavestite ukućane. Ukoliko ne živite sami, obavezno je da se sa ostalima složite da li je u redu dovesti životinju, bez obzira na to da li živite u svom ili iznajmljenom stanu.

Kada ste sigurni da je i drugima u redu što će im se pridružiti još jedan član, životinja je spremna za selidbu.

Sledeće što treba jeste da utvrdite koja je to primarna osoba zadužena za ljubimca, kao i gde će on boraviti. Kada je reč o primarnom vlasnku ljubimca, on će biti taj koji će brinuti o hrani, veterinaru, dresuri i šetnjama.

Ukoliko govorimo o mestu za ljubimca, odredite da li će on biti u stanu ili dvorištu, kao i da li će imati svoj krevet.

Šta uraditi nakon što prvi ljubimac dođe u dom

Nakon što je ljubimac stigao u vaš dom, u zavisnosti od toga koja životinja je u pitanju i kog je uzrasta, od toga će zavisiti i vaši dalji koraci.

Najvažnija stvar koju treba da imate na umu je da sve treba da ide postepeno i sa mnogo poverenja. Samo tako će se vaš novi ljubimac navići na vas i nove uslove života.

Naravno, kada ljubimac konačno dođe, onda možete i da razmislite o njegovom imenu. Možda će vam spisak imena, koji smo vam ponudili na početku teksta, biti od koristi.

