Izgubila psa pre 2 godine, našla ga uz pomoć konzerve piva (video, foto)

Žena iz Sjedinjenih Američkih Država ponovo je sa svojim psom nakon godina razvojenosti, zahvaljujući etiketi na konzervi za pivo.

Pas Hejzel , ljubimac Monike Matis, nestala je iz dvorišta njene kuće u saveznoj državi Ajova u maju 2017. godine.

Posle neuspele potrage za Hejzel, Matis je izgubila svaku nadu da će je ponovo videti, ali je nedavno na društvenim mrežama ugledala poznato lice svog psa, kada je pivara sa 1.600 kilometara udaljene Floride postala viralna nakon što je postavila slike pasa za usvajanje na svoje konzerve da bi pomogla lokalnom azilu.

Special Adoptable Dog Beer Release Benefit at this Sunday’s Yappy Hour 1-4PM!• Partnering with this month's cause,…

Hejzel, ili Dej Dej, kako je nazvana u azilu, bila je medju psima koji su se našli na konzervama, prenosi BBC.

Nije jasno kako je Hejzel, mešanac zlatnog terijera, prešla toliki put izmedju dve savezne američke države, ali ona je sada ponovo sa svojom vlasnicom, zahvaljujući humanoj akciji pivare Motorworks Brewing.

Porodica Matis se nedugo posle nestanka psa preselila u Minesotu, pa iako je Hejzel u azilu bio očitan čip, potraga za vlasnicima bila je neuspešna.

„U to vreme sam se spremala za selidbu sa sedmoro dece, ali nisam prestala da je tražim dok nisam otišla. Čak i kada sam se preselila zvala sam ljude iz bivšeg kraja i pitala da li su je videli“, rekla je Matis.

Ona je doživela veliko iznenadjenje kada je na Fejsbuku ugledala priču o pivari koja je na konzerve postavila slike pasa za udomljavanje.

„To je moj pas“, napisala je Matis na postu pivare.

Azil je od nje zatražio dokaz da je pas njen, uključujući veterinarske kartone i fotografije.

Iako je dosta dokumentacije izgubila tokom selidbe, ona je uspela da prikupi dokaze, pa je nekoliko dana kasnije azil objavio da Hejzel ide kući.

Minnesota woman to be reunited with dog after seeing her on Bradenton brewery beer cans | @WFLADaisy reports: https://t.co/HlpD9eKNO4 pic.twitter.com/g4JuDeh1Ww

— WFLA NEWS (@WFLA) February 4, 2020