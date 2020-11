Kako naučiti psa da ne laje na nepoznate osobe

Neki psi smatraju da je samo ujeden poštar dobar poštar, pa ih treba podučavati da suzbiju instinkte.

Dobro poznat stereotip poštara koji beže od pasa svoj koren ima u ljubimcima koje njihovi vlasnici nisu podučili da ne smeju napadati strance.

Sam trening nije zapravo posebno zahtevan, a najviše zavisi od samog psa i tome kako se njegov vlasnik odnosi prema njemu.

Pseći lavež je vrsta komunikacije. Ako je psa strah, tada može da laje na strance. Ako je ljubimac jednostavno frustriran, jer ne može temeljno da prouči osobu koja je na vratima, i to može biti razlog zašto laje.

Nemojte vikati ili kažnjavati psa kad laje

Kad vaš pas počne lajati na stranca, nemojte vikati na njega. Pas će misliti da i vi lajete. Kažnjavanje psa za lajanje dovešće samo do stresa, ali i do agresije. Stvorite pozitivnu asocijaciju između stranaca i psa

Svaki put kad neko nepoznat dođe na vaša vrata smireno povedite svog psa do vrata i nagradite ga ako posluša naredbu da sedne. Važno je da ljubimacu asocijacija bude poslastica s dolaskom nepoznatih osoba.

Pokušajte da shvatite laje li vaš pas iz straha

Možda se vaš pas boji stranaca u čudnim uniformama sa neobičnom opremom – poput poštara koji nose veliku torbu sa sobom. Pokušajte da naučitr svog psa da osobe u uniformi nisu razlog za strah.

Dopustite svom psu da ponjuši strance na vratima. Ako vas je na početku strah za bezbednost osobe na vratima, stavite psu brnjicu.

Pokušate se maskirati, pa tako malim nagradama naviknuti psa da postane opušten u blizini nepoznatih ljudi. Najvažnije je stvaranje asocijacije između nepoznatih ljudi i psećih poslastica.

Nagrađivanje dobrog ponašanja bilo koje vrste podstiče ga da se u budućnosti ponaša tako.

Pružite svom psu mogućnost da drugačije reaguje

Ne morate naučiti psa da od lajanja pređe u potpunu tišinu, već da kad neko pozvoni mora otići na određeno mesto. S vremenom, istim principom možete naučiti psa da bude tih i na mestu na kojem to želite.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.