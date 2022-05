Kupila psa za 160 evra, začudila se kada je shvatila ko živi s njom u kući

Internetom se deli priča o jednoj ženi iz Kine koja je pre nekoliko godina za oko 18.000 dinara (160 evra) kupila psa misleći da kupuje japanskog špica. Ali, kako je njen kućni ljubimac rastao, tako je devojka po imenu Wang postala sve više sumnjičava. S tri meseca starosti, pas je prestao da jede hranu za pse, a primetila je i da nikada nije zalajao.

A woman in #China who bought a #Japanese #spitz #dog from a #petstore has found out that it us actually a #fox.She has taken it to a #zoo because it would not eat the dog food and incidentally it did not bark pic.twitter.com/pk9gYKpL2V

