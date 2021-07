Mačka vas prati gde da krenete? Ovo su najčešći razlozi zašto to radi

Ako ste primetili da vas vaša mačka prati gde god krenete, verovatno ste se zapitali zbog čega to radi.

Portal Cat food dispensers reviews nabrojao je sedam najčešćih razloga zbog kojih se to događa, a evo i koji su to:

Žele da se druže

Ponekad je mačkama samo potrebno društvo i žele da budu blizu ljudima jer im samoća brzo dosadi.

To im je rutina

Baš kao i ljudi, i mačke stvaraju svoje rutine. Unutar kuće nemaju puno mogućnosti, pa uglavnom imitiraju ono što vide da vlasnik radi i tako označavaju njihovu teritoriju.

Nisu toliko samostalne kao što se misli

Uvaženo je mišljenje da mačkama ne treba previše pažnje i da se one mogu da brinu same o sebi, ali to nije baš tako. Mačke i te kako zahtevaju odgovarajuću negu i nisu toliko samostalne kao što se misli.

Gleda vas kao roditelja

Vaša mačka u vama može da vidi majku ili oca, zbog čega će vas svugde slediti, jer je za vas vezana i u vas ima poverenja.

Želi da se igra

Ako ste jedini u kući koji se inače igra s mačkom, velika je verovatnoća da će vas slediti u želji da se zabavlja. Igranje s mačkom u većini slučajeva rezultira stvaranjem posebnog odnosa.

Ne voli razdvojenost

U slučaju da se vratite s puta, a vaša mačka počne čudno da se ponaša i svuda vas prati, to verovatno znači da ste joj jako nedostajali. Nekim ljubimcima teško pada razdvojenost i nemojte ih previše ostavljati same.

Znatiželjne su

Mačke su po prirodi znatiželjna bića i kada vide vlasnika da ide negde, često će ga pratiti iz želje da saznaju kuda se zaputio.

