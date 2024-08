Mnogi ih drže kao kućne ljubimce, ali ovih 5 pasa nije namenjeno za boravak u kući

Sve rase pasa izvorno potiču od jednog zajedničkog pretka, ali su se tokom godina drastično promenile. Genetske varijante i selektivni uzgoj ljudi značajno su uticali na to kako psi izgledaju i kako se ponašaju.

Prema podacima na svetu ima preko 300 registrovanih rasa pasa. Međutim, mnogi tvrde da postoji znatno više pasa, jer se svakodnevno razvijaju nove. Iako svaka ima svoje prednosti, ali i svoje mane, ovo je pet za koje se veterinari slažu da nisu namenjene boravku u domu, navodi magazin Science.

Čau Čau

Izvorno je došao iz Kine i jedna je od najstarijih rasa za koje znamo. Poznati su po tamnim jezicima i gustom krznu, a obično imaju crvenkastu boju. Poznata je kao jedna od najagresivnijih rasa koje ljudi drže kao kućne ljubimce u svojim domovima. Ova pasmina neverovatno štiti svoje vlasnike i svoju teritoriju i pokazaće agresivnost prema strancima. Zbog toga ih je teško držati kod kuće, naročito ako imate puno gostiju. Obično se ne slažu ni s drugim psima.

Sibirski haski

Sibirski haski potiče iz Azije i dobro se snalazi u snežnom okruženju. Haskiji imaju tendenciju da budu dobri s decom, ali u zatvorenom prostoru mogu postati destruktivni ako ne dobijaju dovoljno svakodnevne aktivnosti. Treba imati na umu i to da sibirski haskiji postaju usamljeni ako ih predugo ostavite same. Moraju biti u blizini ljudi ili drugih pasa i životinja kako im ne bi bilo dosadno. Ova pasmina takođe voli da pobegne iz doma svog vlasnika, pa budite spremni na to.

Francuski buldog

Francuskog buldoga karakteriše spljoštena njuška i mala do srednja veličina. Skloni su svim vrstama bolesti i zdravstvenim problemima zbog dugogodišnjeg uzgoja i lako se pregrejavaju. Preporučuje se da ih se drži u hladnom okruženju kako se ne bi previše zagrejali. Treba znati i da se francuski buldozi ne snalaze dobro u vožnji avionom. Mogu se pregrejati usled stresa i velikog oštećenja disanja i umreti ako se prevoze na velike udaljenosti bez odmora. Oni se takođe teže bore s teskobom zbog razdvajanja i potrebno im je konstantno društvo i pažnju svojih vlasnika.

Dalmatinac

Dalmatinci su bili na vrhuncu popularnosti između 1961. i kasnih 90-ih, nakon što je objavljen Diznijev 101 Dalmatinac. Njihov izgled odlikuju brojne pegice na krznima. Može biti teško držati ih kod kuće, delom i zbog problema sa sluhom. Veliki broj Dalmatinaca pogođen je različitim stepenom gluvoće, zbog čega ih je teško trenirati i nositi se s njima. Većina vlasnika ne zna da je ovo uobičajen problem, što znači da su Dalmatinci često pogrešno shvaćeni i maltretirani. Oni su takođe jako energični i vole da borave na otvorenom, za razliku od zatvorenog prostora u kojem se ne osećaju prijatno.

Ši cu

Još jedna rasa koja dolazi iz Kine, Ši Cu, popularan je pas koji se drži kod kuće, a vlasnici ih često uređuju. Ši Cu uživa u zatvorenom, ali to ne znači da su najprikladniji za život u vašem domu. Izuzetno su skloni uništavanju nameštaja u kući, što znači da podovi neće dugo trajati dok oni ne odrastu. Takođe mogu razviti više zdravstvenih problema zbog poteškoća s pravilnim disanjem. Poznato je da Ši Cu daju kratki zvuk kad dišu zbog svoje kratke njuške. Takođe imaju visok rizik od očnih bolesti i kožne alergije, pa mogu biti skupi za brigu.

