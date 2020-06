Najstariji zlatni retriver na svetu proslavio rođendan (foto)

Najstariji zlatni retriver na svetu proslavio je svoj 20. rođendan, što je upečatljivo, imajući u vidu da je prosečni životni vek te rase 10 do 12 godina.

Ogust, koju vlasnici Dženifer i Stiv Hederčed zovu Ogi, napunila je 20 godina i to proslavila uz tortu i prijatelje. Ona u domu bračnog para Hederčed, u Oklandu (Tenesi), živi od svoje 14 godine, i zahvaljujući njihovoj nezi, uspela je da doživi mnogo više godina kogo što je to slučaj sa većinom pasa ove vrste.

Prema organizaciji „Goldhearth Golden Retrievers Rescue“ u Tenesiju, bilo je primera da zlatni retriveri žive do 17 ili 18 godina – ali Ogi je ipak nešto posebno.

Svoj rođendan proslavila je uz kolač od šargarepe prilagođen psima, a takođe se igrala i sa drugim psima: Šermanom, Beleom i Brusom. Iako je u „ozbiljnim godinama“, njeni vlasnici tvrde da sa Ogust i dalje uživaju u svakodnevnim šetnjama.

Ogi redovno uzima suplemente i jede specijalnu mešavinu vlažne i suve hrane za pse koja joj je propisana nakon problema sa bubrezima koju su započeli kada je imala 14 godina.

