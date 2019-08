Neverovatne činjenice o mačkama koje niste znali

Ne samo da su mačke gotovo potpuno očuvale svoje navike i instinkte iako su već dugo uz čoveka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike

Mačke mogu da skoče i do šest puta više od svoje visine

Da li ste znali za paradoks da što je visina sa koje mačke padaju (skaču na dole) veća, to su i šanse za njihovu povredu manje? Ta gimnastika je kod njihovih predaka podstakla evoluciju sistema smeštenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tela.

Najveća mačka na svetu teška je 14 kilograma i dugačka neverovatnih 120 centimetara

Mačak Omar je privukao pažnju kada je njegova vlasnica iz Melburna, Stefi Hirst, postavila njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Ogromni mačak težak je 14 kilograma, a za večeru jede sirovo meso kengura.

Najstarija mačka koja je zabeležena u istoriji je imala 38 godina

Apsolutni rekorder po godinama starosti bila je mačka Krem Paf iz Teksasa, koja je živela impresivnih 38 godina.

Mačke mogu da trče i do 50 km/h

Ako je potrebno, mačke mogu da budu brže i od Jusejna Bolta. Sposobne su za veoma precizan hod zato što mogu precizno da osete da se mesto na kojem se nalazi prednja šapa direktno podudara sa mestom zadnje šape, što smanjuje šumove.

Mačke mogu da budu “levoruke” i “desnoruke”

Mačke imaju dominantnu šapu, baš kao što je kod ljudi to desna ili leva ruka.Većina ženki koristi desnu šapu, dok mužjaci uglavnom koriste levu.

Mačke provedu 70 odsto vremena spavajući

Ovo znači da mačka stara oko devet godina, provede budna samo oko tri godine. Ipak, mačke retko kad duboko spavaju, tačnije, većinu vremena one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta.

Mozak mačke sličniji je ljudskom mozgu nego psećem

Mačke su vrlo inteligentne životinje, ali uglavnom ne pokazuju svoje emocije.

Najjače čulo kod mačaka je čulo sluha

Mačke mogu da čuju visokofrekventne zvukove i po tome one nadmašuju i psa i čoveka. Mačje ušne resice se mogu okretati za 180 stepeni, zbog čega su vrlo pokretljive.

Mačke menjaju zvuk svog mjaukanja u zavisnosti od situacije

Mačke mjauču iz mnogo razloga – od onih ozbiljnih pa samo zbog toga kako bi skrenule pažnju. Među najčešćim uzrocima su: glad, traženje pažnje, usamljenost, stres, starost, bolest…

Nije dokazano zbog čega mačke predu

Postoje brojne pretpostavke da mačke na taj način šalju signale pomirljivosti i na neki način izražavaju želju da otklone nečiju agresivnost. Takođe, one mogu da predu kada ih nešto boli, na taj način pokušavaju da ublaže svoju bol.

Imaju stotine hiljada dlaka na samo nekoliko centimetara kože

Mačje telo u proseku je prekriveno s oko 52.000 dlaka po kvadratnom centimetru.

Najmanja rasa mačke na svetu je singapurska mačka

U pitanju je izuzetno retka rasa poznata po svojoj boji krzna. Singapurska mačka je 1991. godine proglašena nacionalnim blagom Singapura. Ova rasa svoju punu veličinu dostiže tek sa dve godine. Prosečne je težine oko 2,7 kilograma – mužjaci, odnosno 1,8 kilograma ženke.

Mačke se znoje kroz šape

Mačke se malo znoje kroz šape, ali najviše se oslanjaju na isparavanje pljuvačke na njihovom krznu kako bi održavale normalnu telesnu temperaturu. Lizanje krzna reguliše jednu trećinu procesa hlađenja.

Imaju ugrađen GPS

Mnoge mačke umeju da pronađi put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine – od toga da se vode Sunčevom svetlošću do Zemljinih magnetskih polja. Kako bilo, veliki je broj zabeleženih slučajeva u kojima su mačke prošle neverovatan broj kilometara da bi se vratile kući vlasniku.

Najstarija rasa mačaka je Egipatska mau mačka

Svakog poznavaoca i ljubitelja drevnog Egipta već sam naziv ove rase mačaka asocira na zemlju piramida i vreme kada je mačka smatrana svetom životinjom. “Mau” na egipatskom jeziku znači mačka, a ova rasa po novijima istraživanjima potiče iz vremena Starog Egipta. Genetski kodovi mumija mačaka pronađeni u Egiptu odgovaraju genetskom kodu egipatske mau mačke, što je dokazao britanski zoolog Morison Skot.