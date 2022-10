Neverovatne stvari koje psi mogu da osete

Jeste li ikad bili u situaciji da ste bili tužni i da se pas u tom trenutku ponašao posebno privrženo, kao da razume da se ne osećate dobro? Vlasnici pasa često znaju da njihovi ljubimci osete ono što osećaju i oni sami, prenosi “How Stuff Works”. Postoji mnogo zanimljivih stvari koje psi mogu osetiti, a u nastavku donosimo neke od njih.

Tugu

Ako se osećate tužno, pas će svojim ponašanjem dati do znanja da i on prolazi kroz to stanje. Izgubiće apetit i odbijati hranu, igračke ga neće zanimati, biće miran, a nije čudno ni da se skupi uz čoveka i stavi glavu u njegovo krilo. Kada pas vidi da je čovek uznemiren, on ga pokušava smiriti, čime jasno pokazuje da razlikuje tugu od ostalih emocija.

Čovekove namere

Ako ste planirali okupati psa i uzeli njegov peškir, vrlo je moguće da će se pas sakriti ispod kreveta. Kao da zna da je vreme za nešto što se njemu baš ne sviđa. Slična je situacija kad je u pitanju davanje lekova, šišanje ili rezanje noktiju. Psi mogu osetiti neugodnost, ali isto tako znaju prepoznati čovekovu nameru.

Strah

“Ne dozvoli da pas vidi da se bojiš”, upozoravali su većinu nas dok smo bili deca, uz objašnjenje da psi postanu agresivni kad osete strah. Ipak, da li je istina da psi mogu osetiti strah? Odgovor je da, ali ne doslovno. Postoji naučno objašnjenje za većinu neverovatnih stvari koje psi mogu osetiti, a to je pseći nos, njegovo najvažnije čulo. Neke procene govore da je pseći njuh nekoliko miliona puta oštriji od ljudskog.

Epileptične napade

Mnogi ljudi s epilepsijom nabavljaju dresirane pse. Takvi psi mogu upozoriti roditelje kada dete ima napad. Oni mogu čuvati osobu koja ima napad, štiteći je od povreda. Štaviše, mogu okrenuti osobu u položaj da može lakše disati. Neki psi idu i korak dalje: osete kada će se napad dogoditi i upozoravaju osobu čak 10 ili 20 minuta pre napada. Procenjuje se da 10 do 15 dsto dresiranih pasa može osetiti da će se napad dogoditi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.