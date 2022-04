Nije baš tako jednostavno: Koliko jedna pseća godina ima ljudskih godina

Ako imate psa, čuli ste ovo pravilo: 1 godina za ljubimca je jednaka 7 vaših godina.

Ispostavilo se da matematika nije tako jednostavna. Psi sazrevaju brže nego mi rano. Dakle, prva godina života vašeg nejasnog prijatelja jednaka je oko 15 ljudskih godina.

Veličina i rasa takođe igraju ulogu. Manji psi imaju tendenciju da žive duže od većih, ali mogu brže sazreti u prvih nekoliko godina života. Veliko štene bi u početku moglo sporije da stari, ali će se približiti srednjim godinama sa 5 godina. Male i igračke rase ne postaju „seniori“ sve do oko 10 godina. Psi srednje veličine su negde u sredini po oba aspekta.

Ako ste usvojili štene ili psa, ali ne znate njihovu istoriju, možda ne znate koliko su stari. Čak i ako ne znate datum rođenja, još uvek možete pogoditi njihovu starost.

Njihovi zubi bi trebalo da vam daju grubu predstavu o njihovim godinama. Ove smernice će se razlikovati od psa do psa, a takođe zavise od vrste stomatološke nege (ako je ima) koju su imali pre nego što ste ih dobili.

Do 8 nedelja: svi mlečni zubi su unutra.

Do 7 meseci: Svi stalni zubi su beli i čisti.

Do 1-2 godine: Zubi su tuplji, a zadnji zubi mogu požutjeti.

Do 3-5 godina: Svi zubi mogu imati nakupljanje kamenca i istrošenost zuba.

Do 5-10 godina: Zubi pokazuju više istrošenosti i znakova bolesti.

Do 10-15 godina: Zubi su istrošeni i verovatno je nakupljanje velikog kamenca. Neki zubi mogu nedostajati.

Vaš veterinar takođe može da pogodi njihovu starost na osnovu kompletnog fizičkog pregleda ili testova koji gledaju na kosti, zglobove, mišiće i unutrašnje organe. Stariji psi mogu pokazati neke specifične znake starenja.

