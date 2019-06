Obratite pažnju: 8 znakova da je vaš ljubimac u depresiji

Iako vam psi ne mogu tačno reći šta osećaju, još uvek mogu da pokažu ponašanje slično ljudskoj depresiji

Ako vaš veterinar isključi druga zdravstvena stanja, možda je u pitanju depresija kod psa:

1. Nisu raspoloženi za igru

Depresivni ili tužni pas neće imati iste energetske nivoe kao i ranije, a uobičajeno vreme igranja i vežbanje neće toliko veseliti vašeg ljubimca. „Može biti da je njihova omiljena stvar na svetu bacanje teniske lopte, i odjednom oni to ne žele“, kaže veterinarka iz Virdžinije Kati Nelson.

2. Gubljenje interesovanja za omiljene aktivnosti

Ključno je da primetite da li vaš tužni pas ima neobjašnjivu promenu u ponašanju ili prestaje da uživa u drugim aktivnostima koje je voleo, kaže Keli Rajan, direktor veterinarske službe u Medicinskom centru u Misuriju.

3. Ne pojede većinu hrane iz posude

Baš kao što možete izgubiti apetit kada se osećate loše, možda se i vaši tužni psi tako osećaju. Ako vaš pas ne pokazuje uobičajenu želju za svojom omiljenom hranom ili čak gubi na težini, to možda doživljava depresiju, kaže Rasel Hartstejn, trener pasa iz Los Anđelesa.

4. Spava više nego inače

Svaka životinja je drugačija, tako da nema ni jednog sata za spavanje koji bi signalizovao depresiju pasa. Samo obratite pažnju ako vaš pas više vremena provodi u krevetu nego obično. „Ako vaš 15-godišnji pas normalno spava 14 sati dnevno i sada je 20, to bi bila velika razlika“, kaže dr Rajan.

5. Smrtni slučaj u porodici

Vi niste jedini koji žalite zbog gubitka člana porodice ili nekog drugog ljubimca – vaš pas takođe treba da tuguje i može proći kroz težak period. „Ne možete zaista ubrzati taj proces tugovanja“, kaže Hartstejn, „ali možete ih utešiti i biti osetljivi na njihove potrebe.“

6. Provodi većinu vremena u kući

Psima je potreban prostor da trče okolo i mogu postati tužni ako im se ne pruži prilika. „Ako biste stalno bili u zatvorenom prostoru, osim kada izađete u dvorište ili šetnju oko bloka, ne biste bili ispunjeni i bili biste depresivni“, kaže Hartstejn. Isto važi i za pse, pa odvojite vreme da odvedete psa na duge šetnje ili u park. Kada počne da dobija slobodu koju žudi, vaš ljubimac će polako dobiti energiju nazad.

7. Pokazuje iznenadne znake agresije

Depresivan pas može početi da reži kada ga dodirnete. „To nije uvek tužno, izgubljeno lice za koje smatrate da je lice depresije“, kaže dr Nelson. Depresija ne bi trebalo da bude vaša prva pomisao ako je vaš pas uvek bio agresivan, ali ako je mazna kuca koje iznenada napada, to vam može reći da nešto nije u redu.

8. Ako se stalno liže

Životinje se ne ližu uvek da bi se očistile; ponekad to rade da bi se osećali bolje. Iako to nije čest simptom depresije pasa, to nije nemoguće, kaže dr Rajan. „Ako psi imaju probleme sa anksioznošću, mogli bi da rade više kompulzivnog ponašanja koje može biti samoumirujuće“, kaže ona.