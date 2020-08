Ovo MORATE da znate ako uzimate štene

Prilikom izbora psa treba odabrati vrstu koja odgovara vašem načinu života. Činjenica je da pravilnim odgojem i primerenom socijalizacijom svaki pas može postati savršeni ljubimac.

Zato pre nego što nabavite štene, izuzetno je važno da znate šta je potrebno da vaš pas nauči i koje su metode koje ga takvom ponašanju mogu naučiti.

Budućim vlasnicima preporučuje se da se informišu iz više izvora, da pročitaju stručnu literaturu, upišu kurseve ili razgovaraju sa vlasnicima pasa i saznaju sa kojim problemima su se oni susretali. O svemu ovome se možete informisati i na forumu Priroda pasa.

Štene ne treba da uzmete pre nego što napuni barem dva meseca, jer je za njega dragoceno da taj period provede pored majke, ko i pored braće i sestara. Najbolje bi bilo kada bi psa mogli da uzmete sa tri meseca. Ne samo što bi bio u svom čoporu, već bi primio i sve potrebne vakcine do tada, što znači da ne bi morao da bude u karantinu kod vas, već bi mogli odmah da počnete sa socijalizacijom. U tom slučaju odgajivač treba da vam da knjižicu gde su upisani i pečatirani datumi vakcina.

Takođe, dobro razmislite od koga ćete uzeti psa. Raspitajte se kod poznavaoca rase, proverite papire, pogledajte kako odgajivač drži pse. Naravno, ovo poslednje ne važi za mešance ili lutalice.

Evo još preporuka ukoliko vam štene dolazi u kuću:

1. Pored ogrilice, uzice, posuda za hranu i vodu, igračaka, štencu treba obezbediti adekvatno mesto boravka. Najbolje je da ono bude zaštićeno od velikog broja ljudi, ali ne i sasvim izuzeto i skrajnuto od spoljnog sveta. Psu je potreban mir da bi se dobro osećao, pa se potrudite da mesto njegovog boravka bude primereno tome. Najbolje je kupiti kavez ili transporter u kome će pas boraviti.

2. Pas će naviku vršenja nužde najbolje savladati ako ga posle svakog obroka izvodite da to i obavi. Životinja će zbog ponavljanja ove radnje bez problema obavljati nuždu uvek kada ga izvedete iz stana. Savetuje se da za to, uvek kada ste u prilici, birate isto mesto. Vlasnici štenadi starosti do 6 meseci moraju biti pripremljeni na to da će njihov pas zahtevati tri obroka dnevno i da će posle svakog obavljati nuždu. Posle obroka, ne smete vašeg psa terati na igru, jer mu pun stomak to neće dozvoliti..

3. Učenje kućnom redu trebalo bi da bude vaš prioritet od prvog dana. Štenci brzo mogu postati nepoželjni kada zbog nemarnosti svojih vlasnika razvijaju problematična ponašanja, poput uništavanja stvari u kući, lajanja, kopanja ili bežanja. Zato od prvog dana predupredite ove nemile događaje i pripremite plan koji će psu olakšati boravak u ograničenom prostoru.

4. Socijalizacija šteneta sa ljudima je veoma važna i predstavlja neizostavan deo tehnika rada sa njima.Socijalizovani psi su samopouzdani i prijateljski nastrojeni, dok su nesocijalizovani plašljivi i često agresivni. Život sa nesocijalizovanim psom je težak , frustirajući i ponekad opasan za vlasnika. Razlog tome je što nesocijalizovan pas živi pod velikim stresom. Stručnjak za pse doktor Ian Dunbar preporučuje novopečenim vlasnicima da nauče ostale članove porodice i svoje prijatelje načinima na koje se treba obraćati psu- kako da ga pozovu, pomaze ili nagrade komadićima hrane. Morate znati da je socijalizacija proces, pa redovno izvodite psa u šetnju i obogatite društveni život kod kuće.

5. Kad vaše štene navrši tri meseca, mora da počne da se druži sa drugim psima. Neka vaš ljubimac provodi dosta vremena u igri sa psima na livadi ili u nekom parku. Socijalizovan pas uvek će se radije igrati sa psima,nego se potući sa njima. Čak i kada dođe do sukoba, on će među socijalizovanim psima biti blaži. Period između 12 i 18 nedelja jeste period kada treba uvesti kontrolu ugriza i naučiti psa da se prijateljski ophodi prema drugim životinjama do kraja života.

6. Treba takođe da odlučiti kako ćete hraniti psa: industrijskom ili domaćom hranom. Naravno, za početak je štene najbolje hraniti na isti način kao i odgajivač, pa postepeno uvoditi promene. Na tržištu ima dosta industrijskih hrana, pa je potrebno pre kupovine pročitati deklaraciju. Naravno štene možete uvek hraniti i hranom koju ćete sami pripremati, a čiji će sastojci biti primereni uzrastu i potrebama.

7. Kao što mi imamo svog lekara, tako treba i psu naći veterinara. Vetarinar treba da vam je blizu i uvek dostupan. Najbolje je da se raspitate od ljudi u parku koga su oni i zašto odabrali. Psi su, kao i deca, uvek podložniji promenama kada su mali.

8. Tražite od veterinara da vam napravi plan vakcinacije. Štene prvu vakcinu obično prima dok je još kod odgajivača, sa nekih 7 do 8 nedelja. Drugu vakcinu obično prima u novom domu. Desetak dana pre toga treba ga očistiti od parazita. Prve vakcine su protiv tzv. dečjih bolesti znane kao i trovalentna vakcina – protiv štenećaka i parvoviroze u kombinaciji sa leptospirozom. Pre druge vakcine i nekoliko dana posle nje štene ne bi trebalo da izlazi napolje i da dolazi u kontakt sa drugim psima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.