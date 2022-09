Pametni, poslušni i odani: 10 najinteligentnijih rasa pasa

Svi psi su inteligentni, ali neke pasmine brže pamte i mogu da zapamte veći broj komandi.

Stručnjaci već dugi niz godina pokušavaju da otkriju koje su to rase pasa najpametnije.

Na kraju su napravili listu od 10 rasa pasa za koje smatraju da su najpametnije, a mi ćemo vam ih predstaviti.

1. Border koli

Border koli je još jedan sjajan i otporan ovčarski pas. Ovo je najpametniji pas na svetu i niko se ne može meriti sa njim. Nije pogodan za život u gradu. Ne voli samoću i poput mnogih inteligentnih rasa pasa, border koliju je potreban posao koji će obavljati. Mogu da zapamte neverovatan broj različitih komandi što ih odvaja od ostalih rasa pasa.

2. Pudla

Pudle su drugi najpametniji pas. Ovaj prefinjen pas ne prestaje da impresionira, a njegova inteligencija je zaista neverovatna. Ovaj pas može da nauči veliki broj komandi i lako se dresira. Pudle ponekad znaju da budu tvrdoglave, ali to se lako može ispraviti. Odlični su psi za stan i obožavaju društvo.

3. Nemački ovčar

Ako želite hrabrog, poslušnog i pre svega inteligentnog psa, onda je nemački ovčar savršen za vas. Ovaj pas neodoljivo podseća na svog pretka vuka i neverovatno je lep. Ovaj pas je odličan čuvar i vrlo je teritorijalan. Vrlo lako se dresira ima sposobnost da nauči veliki broj komandi. Pošto je ovčarski pas, zaštitnički se ponaša prema svojoj porodici i čoporu.

4. Zlatni retriver

Zlatni retriver je odan, pun ljubavi, strpljiv i izvrstan s decom. Odličan je kao lovac i tragač, a kao i labrador, obožava vodu. Koliko su inteligentni govori i to da se dresiraju da budu vodiči za slepe i policijski psi.

5. Doberman

Pored toga što spadaju u najbolje pse čuvare, dobermani su isto tako vrlo inteligentni. Iako se za dobermane često misli da su agresivni, to nije uvek tako. Od gazde zavisi u kom pravcu će izgraditi karakter ovo prelepog psa. Dobermani, kao i svi ostali psi, vole da se igraju, vole društvo i veseli su. Posvetite im dosta pažnje i imaćete pametnog psa čuvara koji će vas voleti do smrti.

6. Šetlandski ovčar

Šetlandski ovčar poznat je i pod drugačijim imenom, a to je Lesi. Da, Lesi je jedan od najpametnijih pasa. Ovi psi su uzgajani za vođenje ovaca, a to zahteva veliku koncentraciju i inteligenciju. Vrlo su veseli i vole da se igraju, ponekad znaju da budu neprijatni prema strancima, ali to je samo kratak trenutak.

7. Labrador retriver

Labrador je jedan od najpopularnijih pasa u Evropi. Ovi „vodeni“ psi su sjajni kompanjoni, a njihova kratka dlaka sa posebnom podlakom čini ih sjajnim za vodu. Vrlo su inteligentni i lako se dresiraju, a ono što je najbitnije je to da su poslušni. Ovo su vrlo aktivni psi pa je važno da imaju dosta aktivnosti i vežbi.

8. Papilon

Papiloni su dobili naziv po svojim velikim i lepršavim ušima. Oni su sjajni kućni ljubimci koji će vam biti sjajni prijatelji. Vrlo su poslušni, što znači da se veoma lako dresiraju. Vrlo su posesivni i čuvaju svoju teritoriju.

9. Rotvajler

Popularan kod starih Rimljana, Rotvajler je inteligentni čuvar kakvog svako može poželeti. Iako je sjajan pas čuvar, ovaj pas je poznat po svojoj inteligenciji, dobroti, nežnosti. Takođe, rotvajleri obožavaju decu što ih čini sjajnim porodičnim psima. Odlični su u dvorištu, kao i u stanu.

10. Australijski stočarski pas

Ova prelepa pasmina je mešavina engleskog ovčara i australijskog dinga. Ovi psi su jako inteligentni, aktivni, poslušni i hrabri. Zahtevaju veliki prostor u kome mogu trošiti svoju ogromnu energiju, pa su više dvorišni psi. Pošto su odgajani kao stočarski psi, ophode se vrlo zaštitnički prema svojoj porodici, piše Muški.magazin.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.