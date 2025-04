Papagaj je izgovorio „najjeziviju stvar“ koju ljubimac može da uradi: ‘Počeo je da mi govori…’

Ljudi su odavno znali da su životinje, poput nas, bića sa osećajem. To znači da su svesni i mogu da dožive složene emocije. Međutim, i dalje smo iznenađeni svaki put kada naši krzneni, pernati ili ljubimci prekriveni krljuštima pokažu empatiju.

Ta granica je još uvek relativno nova. Veliki deo našeg razumevanja potiče od decenija naučnog istraživanja. Studije su u više navrata otkrile ritualno žalosno ponašanje kod slonova, pacova koji spašavaju svoje prijatelje od utapanja i šimpanza koje nude hranu ili fizički dodir da uteše svoje članove zajednice.

Ali ponekad, samo morate da vidite da biste verovali u to i preneli znanje kroz anegdote. Jedna od takvih fascinantnih priča je priča o papagaju kućnog ljubimca čije je ponašanje vlasnik opisao kao „najjeziviju” stvar koju bi životinji pratilac mogao da uradi.

„Imao sam zaista loš dan i plakao sam u svojoj sobi. Moj nimfa Stormagedon je počeo da vrišti iz kaveza, pa sam ga izvukao, skočio mi je na rame i stavio glavu na moj obraz i počeo da govori ‘U redu je. U redu je. U redu je’ iznova i iznova“, objasnio je korisnik Reddita.

„Kažem mu to kada noću ludi u svom kavezu (auto trubi napolju, a on počinje da vrišti i maše krilima). Nisam znao da može da kaže da sam tužan i da mi to uzvrati da me uteši kao što ja tešim njega, a kamoli da to uopšte govori.“

Post je izazvao nevericu na društvenim mrežama. Međutim, vlasnici ptica, posebno papagaja, rekli su da ih to nije iznenadilo, jer i njihovi ljubimci prave složene gestove koji prevazilaze uobičajene ljubaznosti i psovke.

Mnogi su se prisetili sopstvenih iskustava sa drugim kućnim ljubimcima. Za jednog vlasnika mačke, to je bilo saznanje o melanomu strane svog ljubimca, koji bi uporno njušio mladež na njegovom telu i stavljao šapu na njega kako bi im skrenuo pažnju, a sve to uz „odvratnu” buku.

Zato je taj vlasnik mačke odlučio da sutradan poseti dermatologa. Nakon nekoliko testova, ispostavilo se da je mladež bio melanom prve faze, koji bi inače bio neotkriven duže vreme i postao rizičan.

