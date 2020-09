Pas često laje, a nije vam jasno zašto: Ovo su mogući razlozi

Ne možete očekivati od psa da bude tih i da nikada ne laje. Kada im se javi potreba, oni će gromoglasno lajati, ma koliko se vi tome protivili. Ipak, preterano lajanje nije dobro i sigurno postoji neki ozbiljan razlog zašto to rade. Kada to primetite, trebalo bi da potražite mišljenje veterinara, ali do tada obratite pažnju na neke od mogućih uzroka.

Štite vas

Kada druga životinja ili osoba dođe na njihovu teritoriju, imaju potrebu da je zaštitite, a to rade lajanjem. Što je stranac bliže, to će pas više i glasnije lajati. U ovom slučaju, najbolje bi bilo da psa sklonite kada znate da vam dolazi poštar, dostavljač ili neka osoba koju ljubimac nije navikao.

Strah

Ponekad laju na neki predmet ili na neki zvuk koji ih plaši. Pomerite taj predmet ako je moguće.

Dosada

Kada ostanu sami kod kuće malo duže, počnu da laju. Razlog je vrlo jednostavan – dosadno im je i to ih čini nervoznima i nesrećnim. To je takođe povezano i s anksioznošću i samoćom.

Pozdravljanje

Kada pozdravljaju vas, druge pse ili vaše goste, to moraju da učine lajanjem. Jednostavno, to je njihov način komuniciranja. Vi bi trebalo da ih odmalena učite da ne treba da laju na svakoga i da moraju da znaju neki red.

Ako želite da smanjite preterano lajanje, nikada nemojte vikati na vašeg ljubimca. Samo ćete izgubiti energiju i živce, a oni neće prestati. Najbolje je da im se mirno približite i što opuštenije s njima komunicirate. Psi mogu da razumeju i nauče neke kratke reči i njihovo značenje poput “stani’, “ne“, “dođi“… Isto tako možete da ih naučite značenju reči “tiho“, prenosi Pink Villa.

