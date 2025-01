Pas često stavlja šapu na vas? Evo šta želi da vam poruči

Pas, naš najbolji prijatelj, komunicira sa nama na razne načine, a mi ponekad moramo da pogodimo šta želi da nam kaže. Znate li šta znači kada pas stavi šapu na vas?

Najčešći oblik komunikacije kod pasa je lajanje, koje obično razumemo, ali šta znači dodirivanje šapom? Odgovor na ovo pitanje dala je veterinarka Sara Vuten.

„Mnogi psi komuniciraju šapama, a razlog je vrlo jednostavan – mi smo ih tome naučili. Kada pas pruži šapu svom vlasniku, vlasnik često reaguje pozitivno i nagrađuje psa, što podstiče ponašanje“, objašnjava Vuten.

Ovim gestom pas pokazuje zadovoljstvo, posebno ako to radi dok ga vi mazite – zapravo, želi da kaže da mu se to sviđa i da nastavite. Često će to raditi čak i ako prestanete da ga mazite, kao znak da želi da nastavite.

Takođe, ako primetite da je vlasnik neraspoložen, psi često žele da kažu da će sve biti u redu.

„Kao da žele da vam kažu da razumeju kroz šta prolazite i da će stvari biti bolje. Ovim gestom pokazuju svoju ljubav. Međutim, oni takođe mogu da signaliziraju dodirom da se ne osećaju dobro. Po govoru tela psa možete reći da li je to „srećna“ šapa ili neka vrsta poziva u pomoć. Ako je ovo drugo, pas neće tražiti nagradu kao kolačić, već udobnost i osećaj sigurnosti“, dodaje veterinar Sara Oča.

(n1.info.hr)

