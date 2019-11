Pas provocirao macu, a njena reakcija je genijalna (video)

Da su mačke prave provokatorke, to znaju i ptice na granama. One baš vole da maltretiraju sve oko sebe kada im je dosadno ili kada osete da to jednostavno mogu da rade.

Osim ljude, mačke na iru ne ostavljaju ni druge životinje ili predmete. Normalno je videti mačku koja gura stvari sa stolova, ormara i polica bez opravdanog razloga. Retko ćemo videti macu u ulozi žrtve ili macu koja leži potpuno mirna kada je neko „napada“.

Ali, svi dobro znamo da se čuda događaju, a ovo je jedno od njih. Maleni pas vuče svoju prijateljicu macu za rep, a njoj to nimalo ne smeta. Ona gleda svoja posla i ponaša se kao da se iza njezinih leđa ništa ne događa.