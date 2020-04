Pas ukrao zubnu protezu od vlasnika, pa nasmejao ceo svet (video)

Ben Kembel kupio je veliku plastičnu protezu kako bi nasmejao nekoga tokom karantina. Međutim, nije mogao da nasluti gde će ona završiti. Naime, njegov pas ukrao je protezu sa stola i nekako uspeo da je namesti u svoju vilicu.

Bena je ova scena nasmejala, pa je odlučio da je podeli sa svima i snimak psa koji ide sa ogromnim plastičnim zubima okačio na društvene mreže.

Dog gives his owner a comedy grin after stealing his fake teeth

🎥YT: Ben Campbell pic.twitter.com/acqGXguySU

— The Sun (@TheSun) April 23, 2020