Verovali ili ne psi znaju kada ih lažete – evo kako to nanjuše

Upoznati smo sa činjenicom koliko je važno govoriti istinu, a da li ste znali da i vaš ljubimac dobro zna kada lažete?

Istraživači sa Univerziteta u Beču nedavno su sproveli istraživanje s 260 pasa, a proučavali su njihovu sposobnost da prepoznaju govore li im ljudi istinu ili ne i došli su do saznanja da psi znaju kada ih lažete.

Magazin “People” piše da su došli do zaključka kako psi shvataju da ih vlasnici često lažu.

U studiji koja je objavljena u zborniku radova “Proceedings of the Royal Society B” navodi se kako su psi mnogo pametniji nego što smo to mislili.

– Mislili smo da će se psi ponašati kao deca mlađa od pet godina, ali sada shvatamo da mogu da razumeju kada ih neko vara.

Možda misle: ‘Ova osoba ima isto znanje kao ja, pa mi daje pogrešna uputstva.’

Moguće je da misle da ih namerno zavaravamo – rekao je koautor studije Ludvig Huber za strane medije.

U istraživanju su koristili hranu i navodili pse na mesta gde se hrana nalazi.

Najpre su krenuli s time da osoba koju pas poznaje njemu kaže: “Vidi, ovo je dobro, ovo je jako dobro.”

Kada bi psi sledili ljudski savet i otišli do posude gde se nalazila hrana, bili bi nagrađeni poslasticom.

Potom su osobe koje psima nisu poznate sugerisale gde se nalazi posuda s poslasticom, ali bi namerno pokazale na pogrešnu.

Neki psi su poslušali i birali posudu bez poslastice, no mnogi su ignorisali što im nepoznata osoba kaže i odabrali posudicu u kojoj su sami videli da se poslastica nalazi.

Istraživači zaključuju da je zanimljivo to što je na kraju bilo dve trećine pasa koji su ignorisali ljude kada su im pokazivali pogrešnu posudicu.

To ih je uputilo na zaključak da su psi znali kada ih neko laže, piše Index.hr.

