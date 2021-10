Šta rasa pasa govorio o vama: Vlasnici retrivera su rođene vođe

Kada ste nabavili psa, možda niste shvatili da vas je privukla pasmina temperamenta sličnog vašem. Na primer, vlasnici nemačkih doga imaju tendenciju da budu dostojanstveni i da budu megalomani; Vlasnici šiba inu psa često su vezani za dom, kao i njihovi ljubimci; Vlasnici boksera su super pristupačni i zabavni su; a vlasnici pitbula spolja su čvrsti, a iznutra dragi. To je samo za početak.

Ako niste razmišljali o tome šta rasa vašeg psa govori o vama, sada je vreme.

Šnaucer

Ako imate šnaucera, velika je verovatnoća da vaša ličnost poput dragog štenca. Pozitivni ste i uživate u malim stvarima u životu – od paradajza koji raste u vašoj bašti, pa do kafe i kroasana u vašem omiljenom kafiću u nedelju ujutru.

Poput ljubimca, vlasnici nemačkog ovčara su stub porodice i uvek su zaštitnički nastrojeni prema najbližima.

Pudla

Vlasnici pudlica često oponašaju svoje pse. Elegantni su na vanvremenski način, sa izvesnom ukorenjenom domišljatošću. Takođe uživaju u lepim stvarima u životu. Ali to ne znači da su površni – takođe su veoma inteligentni i poznati po tome što brzo uče stvari. Vlasnici pudlica cene umetnost. Uživaju u svemu što im kultura nudi, od odlaska na baletske predstave, do odlaska u muzej da vide najnovije izložbe, do čitanja kolumni u novinama

Border koli

Volite da ostanete zauzeti i smatrate da ste najsrećniji kada se osećate izazvano, bilo u poslu ili ljubavi. Takođe ste tip „majke kokoške“, gde volite da brinete o ljudima i da se pobrinete da budu srećni. Nežni ste i zaštitnički nastrojeni.

Džek rasel terijer

Vi ste sportista, osoba koja voli da radi krugove u bazenu, da se znoji trčeći kilometre tokom vikenda i uživa u prijateljskoj (ali takmičarskoj) igri tenisa. Takođe ste tvrdoglava osoba, koja neće popustiti u stvarima za koje znate da vam trebaju ili želite. Imate snažno mišljenje o stvarima i teško je naterati vas da se predomislite.

Zlatni retriver

Vi ste puni samopouzdanja i rođeni vođa, gde vam se čini prirodnim da preuzmete situaciju i uverite se da sve ide po planu. Nema „Ne znam, šta želite da radite?“ vrsta odgovora od vas. Zbog toga ste i vrlo pouzdani. Ljudi vam se prvo obraćaju kada imaju problema ili im je potrebna pomoć, a vi to volite, prenosi Magazin Novosti.

Nemački ovčar

Vi ste tip osobe koja je snažna i pouzdana, a često se ponaša kao svetionik koji pomaže ljudima da dođu do kuće. Baš kao i vaš uporni i usredsređeni pas, znate šta se treba dogoditi da biste obavili posao, a ljudi se mogu osloniti na vas da preuzmete odgovornost i vodite čopor. Ali to ne znači da vas iskorištavaju. Pošto ste poput zaštitnika porodice, ljudi su vam zauvek odani i zahvalni su što imaju nekoga poput vas u svom životu.

Labrador

Labradori su simpatični i ujednačene ličnosti. Verovatno je zato labrador najpopularnija rasa u poslednjih 30 godina. Vlasnici labradora ujednačeni su kao i njihovi kućni ljubimci i potrebno je malo truda da se razbude. Takođe su vrlo ljubazni. Oni su tip osobe čija gostinjska spavaća soba ima dobru ćebad od veštačkog krzna i kutiju čokolade na noćnom ormariću iz lokalne pekare. Uvek su lojalni onima koje vole.

Mops

Možda ste tvrdoglavi i ne možete se pomaknuti kad ste se odlučili, ali ste i neverovatno šarmantni i pametni, uravnotežujući to.

Haski

Vi ste inteligentni i avanturistički nastrojeni i često mešate ove dve osobine zajedno. Kad idete na putovanje, uvek želite da probate nacionalne kuhinje, poput gulaša u Budimpešti ili čao lau-a u Vijetnamu, ali prvo želite da istražite kako biste pronašli najautentičnije mesto za to. Vi ste odličan planer.

