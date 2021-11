Tvrdoglavi i nezavisni: Ovo je 10 najneposlušnijih rasa pasa (foto)

Svim psima je potrebna ljubav, briga i – dresura, samo je nekima ovo poslednje potrebno više nego drugima. Ali, to ih ne čini ništa manje simpatičnima i dragima. Takođe, ne treba imati zablude o psima koje je teže dresirati i kojima je potrebno stotine i stotine ponavljanja da bi nešto usvojili: nije reč o manjoj inteligenciji već o njihovom karakteru.

Neke rase su vrlo pametne, ali istovremeno nezavisne, tvrdoglave, imaju jaki lovački nagon… – ili sve tri osobine zajedno pa će biti potrebno mnogo vežbe da pre poslušaju gazdu nego svoje instinkte. Ali kad počnu da slušaju, nagrada je velika.

1. Avganistanski hrt

Ova vrsta je uzgojena sa svrhom da prati i lovi plen prelazeći velike udaljenosti, trčeći ceo dan. On neće gledati u gazdu da mu da naredbu kojim putem da ide, on jednostavno – ide. Ova velika nezavisnost često se tumači kao neposlušnost premda je avganistanski hrt inače vrlo privržen i odan, ali vlasnici se kunu da nikakva količina treninga ne može sasvim da suzbije lovački nagon ove rase. Nekoliko puta nedeljno mora da dobije priliku da slobodno trči i juri ko zna šta, ali i uz to teško da će ostale šetnje proći tako da će gledati u gazdu, a ne jurcati za nečim.

2. Čau-čau

Za ovu rasu kažu da ima osobine mačke. Čau-čau je rezervisan, nezavistan, dostojanstven, inteligentan i tvrdoglav. Tvrdoglavost znači da će radije potrošiti puno vremena ignorišući komandu vlasnika nego da je obavi. Osim ako ne uspete da ga uverite da on to baš želi. Ovu rasu treba socijalizovati od prvih dana jer zna da postane vrlo teritorijalna i agresivna prema ljudima i psima. Što je super ako čuva kuću, a problem svaki puta kad nekud izađete.

3. Basenji

U Basenjiju su se spojili čau-čau i avganistanski hrt – i on je po karakteru pomalo poput mačke, a ima lovački instinkt avganistanca. Treba ga od malih nogu socijalizovati i dresirati što nije lako jer ima neviđeno puno energije i vrlo kratko zadržava pažnju pa nije baš koncentrisan na trening. Pozitivno je što igru za koju je vrlo zainteresovan možete pri tom koristiti kao motivaciju. I da, basenji možda ne laje, ali zato ispušta mnogo različitih zvukova, od nečeg poput grcanja do jodlovanja.

4. Engleski buldog

Od buldoga se nekada očekivala velika upornost da bi učestvovali u krvavim borbama s bikovima – danas je ta upornost tek tvrdoglavost. Više nisu agresivni, ali stvari rade kad oni žele, svojom brzinom i samo ako žele. Pakao je naterati buldoga čak i u šetnju. A moraju da šetaju jer su inače skloni gojenju. Za njih kažu i da sporo uče.

5. Gonič sv. Huberta

Gajeni su da love jelene i divlje svinje i za vreme lova razmišljaju svojom glavom i sami donose odluke. Uz to će bez oklevanja pratiti trag i na kraj sveta jer su vrlo izdržljivi. Ta nezavisnost bez ispravne dresure danas čini blodhaunda ili goniča sv. Huberta prilično neposlušnim psom. Neki tvrde da su merna jedinica tvrdoglavosti, ali uz upornu dresuru postaju nežni i tolerantni porodični psi. Nekad su bili statusni psi koje su držali kraljevi.

6. Pekinezer

Stvoren da sedi u krilu kineskih kraljeva, pekinezer nikad nije morao da razmišlja o treningu poslušnosti ni kursu hitrosti. Uz osećaj da su sami vrlo važni i glavni, pekinezeri teško shvataju da nisu ljudi njihovi podanici nego je obrnuto pa je zaista veliki izazov dresirati ih. Izuzetno su inteligentni, ali to ne pomaže previše kad su tako tvrdoglavi. Zato je najbolje početi što ranije.

7. Jazavičar

Stvoreni da love jazavce, zečeve, lisice pa čak i divlje svinje jazavičari su vrlo hrabri, nezavisni i tvrdoglavi. Tradicionalno ih je teško trenirati, čak i osnove, da ne rade „ono“ po kući. Živahni su i inteligentni pa njihov um i telo stalno moraju da budu zaposleni nečim – kad im je dosadno još su neposlušniji. Dvorište će prekopati, vole da laju, a inteligentne igračke su kao stvorene da im zaokupe pažnju i spreče destuktivnost.

8. Velški terijer

Kao i mnogi na ovoj listi, i velški terijer je naučen da sam donosi odluke pa nije baš voljan da posluša tuđe komande. Voli da razmišljaju i rešavaju probleme pa ako nema dovoljno mentalne stimulacije možda se zaokupi time kako da provale u smeće ili pronađu vaše omiljene cipele da ih izgrize. Poput mačaka vole da bude na visini, na stolu i drugim komadima nameštaja. Voli da laje i da kopa.

9. Barzoj

Ovaj lovac na vukove ne mari puno za komande koje čuje. Evo šta kažu kinolozi: „Na svoj tih, „mačji“ način ruski hrtovi znaju da budu vrlo tvrdoglavi pa se treba naoružati s puno strpljenja, doslednosti i smisla za humor dok pokušavate da ih dresirate“. To nije pas koji će bez uzice hodati uz vlasnika. Ako ne želite da otrči pitaj boga gde, bolje je ni ne puštati ga.

10. Bigl

Biglu je jako teško da posluša čoveka umesto sopstveni nos. Uzgojeni su da idu za zanimljivim mirisima, to je za njih neiscrpna igra pa je potrebno puno domišljatosti da bi ih obuzdali u tome. Takođe su stvoreni da laju kako bi lovac mogao da prati čopor i bigla ne zanima koje je doba dana ili noći ako se njemu laje – jer je, na primer, ispod prozora prošlo nešto što bi on rado lovio. Potrebno im je puno kretanja kako ne bi postali destruktivni i uništili sve po kući.

