Ulepšaće vam dan: Najslađe Instagram mačke (foto)

View this post on Instagram

JANUARY 31st IS A WHITE CAT DAY! Our friends @catsmuseum established the new holiday for white cats! As we have a lot of celebrity white cats in Saint Petersburg, Russia! So join us worldwide and celebrate with us! ———————————— 31 ЯNVARЯ TEPERЬ DENЬ BELЫH KOTOV I KOŠEK! Naši druzья iz @catsmuseum učredili novый prazdnik dlя vseh belыh kotov i košek! U nas v Peterburge mnogo belosnežnыh znamenitosteй, a skolьko krasavcev eщe ne uspeli proslavitьsя! Prisoedinяйtesь i prazdnuйte vmeste s nami! . #sistwinization . #cat #kittens #kitten #cats #animals #animalsinfluence #catlover #catstagram #kittensofinstagram #catoftheday #catlovers #catsagram #petstagram #instagramcats #instakitty #pet #pets #weeklyfluff #cats_of_world #lovekittens #9gag