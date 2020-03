Zašto se mačke češu o naše noge: To ne rade da bismo ih mazili

Stručnjaci tvrde da je ponašanje mačaka mnogo teže protumačiti od psećega jer one mnogo suptilnije pokazuju emocije. Razlika nije samo u karakteru nego i u fiziologiji. Naime, mačke svojim mišićima lica mogu proizvesti mnogo manje izraza nego psi pa emocije najčešće pokazuju pokretima i ponašanjem.

Jedan od takvih obrazaca ponašanja je češanje o ljude. To je ono kada vam se mačka mota oko nogu i celim telom trlja o vas. Ona krene od glave, ušima i njuškom dobro vas očeše, zatim nastavi rebrima da bi vam se na kraju repom omotala oko noge. Ali, znate li šta vaša maca time želi da vam poruči? Ona vas tako obeležava svojim mirisom.

Postajete njen čovek i želi da za to zna ceo svet. Barem onaj deo sveta koji je to u stanju da nanjuši. Lučenjem feromona i ostavljanjem mirisa mačka zapravo izražava naklonost i životinjski svet obaveštava o vašoj povezanosti.

Međutim, može se dogoditi i da se vaša maca trlja o vaše noge na malo agresivniji i drugačiji način nego što to radi kada vam pokušava reći da ste njeni. Ako se to dogodi, ona tada pokušava da vam kaže da joj nešto nije po volji. Stoga, ako to osetite, preispitajte svoje akcije ne biste li shvatili da li ste uradili nešto pogrešno.