Znate li o čemu sanjaju psi? Evo odgovora…

Dakle, snovi se ne javljaju samo kod ljudi, već i kod životinja. Ovo nije nikakva novost, jer ste sigurno milion puta posmatrali svog psa dok spava i bilo vam je jasno kao dan da sanja. Ipak, vaš najbolji prijatelj ne može da vam ispriča o čemu sanja, zar ne? Ukoliko ste se pitale o čemu psi sanjaju, u nastavku teksta dobićete odgovor na svoje pitanje i saznaćete nešto više o svom najboljem prijatelju.

O čemu sanjaju psi?

Da li ste znali da psi imaju identične faze sna kao i ljudi? Bez obzira na to, njihova potreba za snom nije ista kao kod nas. Psi spavaju više sati dnevno u poređenju sa ljudima. Ipak, dok spavaju takođe sanjaju, mada se ne bude izbezumljeni i ne prevrću sanovnike kako bi saznali značenje svog poslednjeg sna. Ili, ko zna, možda i oni traže tumačenje sna.

Psi takođe imaju REM fazu (Rapid Eye Movement), ali za razliku od nas nemaju sposobnost da zamišljaju, kreiraju nove događaje, odnosno one koje nikada nisu doživeli. Iz tog razloga sanjaju samo o onome što su doživeli u toku dana. Može to biti šetnja u parku, tuča sa drugim psom na kog je naleteo, nova igračka koju je dobio tog dana, ukusna hrana koju je imao na meniju toga dana, kupanje…Dakle, sve one uobičajene ili manje uobočajene aktivnosti koje je imao u toku dana. Iz tog razloga, nekada dok sanjaju, mirni su, a nekada reže, cvile, trzaju se… Ponekad im može pobeći i neki lavež. Njihovi snovi direktno zavise od preživljenog u toku dana i zato, ukoliko želite da vaš najbolji prijatelj ima mirne snove, trudite se da njegov dan bude ispunjen prijatnim događajima, jer on to zasigurno zaslužuje. U suprotnom, imaće noćne more, kao i mi ponekad.

O čemu sanjaju ostale životinje?

Ne sanjaju sve životinje. Recimo zmije nemaju REM fazu. Moguće je da za ljubimca imate mačku i da ste se pitali o čemu ona sanja. Mačka provede spavajući između dvanaest i šesnaest sati dnevno. Koliko je to samo vremena sa sanjanje! Isto što važi za pse, važi i za mačke. Takođe sanjaju o onome što im se dešavalo u toku dana, ali najčešće sanjaju o onome što je njihova strast, a to je lov! Kao predatori, one su uvek u potrazi za plenom, čak iako im je činijica sa hranom uvek puna hrane. Dakle sanjaju, između ostalog ptice, koje su prethodno pokušavale ili uspele da uhvate u svoje kandže. Kad smo kod ptica, one takođe sanjaju. Sanjaju o ptičijem pevanju, o onome što su čule u toku dana. Sledeći na redu za razmatranje su pacovi i miševi. Poznato je da oni imaju vrlo intenzivnu fazu sanjanja. Možda sanjaju o ukusnom parčetu sira ili mesa, ali ipak je verovatnije da sanjaju o onome što im se desilo prethodno u toku dana. Možda vam nije poznata činjenica, ali rađena su istraživanja čak i sa sipama i potvrđeno je da, dok spavaju i sanjaju, sipe menjaju boju i pokreću se. možda sanjaju o plivanju po bezbednom moru bez predatora i opasnosti koje vrebaju? Ne možemo biti sigurni u potpunosti, ali jedno je sigurno: mnogo životinja ulazi u magični svet snova.