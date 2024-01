Znate li zašto psi laju i jure automobile: Evo koji je stvarno razlog, iznenadićete se

Sigurno ste mnogo puta do sada videli psa koji juri za nekim automobilom i nekontrolisano laje, a da li ste se ikada zapitali zašto oni to zapravo rade i kako biraju svoju „žrtvu“, odnosno auto koji će pojuriti.

Odgovor koji je većina stručnjaka dala jeste da se radi o urođenim instinktima koji nikada ne mogu da se isključe iz ponašanja životinje.

Oni tvrde kako u automobilima vide plen, a psi su uspešni lovci.

Prema nekim objašnjenjima psi u u vozilima u pokretu vide velike zveri poput onih kakve su ih hiljadama godina lovili, i napadaju praktično u samoodbrani.

Veterinari takođe ovu pojavu ponašanja pasa objašnjavaju i iskonskom borbom za teritoriju. To je najstariji oblik ponašanja psa, jer on ima cilj da zaštiti sredinu u kojoj se nalazi, a to je da na jednom prostoru može biti samo jedan pas.

Na kraju, postoje i neke tvrdnje da psi za automobilima jure zato što im je – dosadno.

