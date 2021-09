7 pravila oblačenja koja treba da zapamte žene niskog rasta

Niže žene moraju dodatno da se potrude kako bi iz najnovije mode izvukle maksimum. U nekim komadima ne izgledaju dobro pa moraju da posegnu za nekim vrlo korisnim i efektnim trikovima kako bi na kraju čak izgledale više nego što jesu i što je najvažnije – izgledale jako dobro.

1. Naglasite struk

Sitne žene bez mnogo muke mogu da postignu da im noge izgledaju duže – jednostavno treba da naglase struk. Mogu to da urade na više načina: uvlačenjem košulje ili majice u pantalone, oblačenjem strukirane haljine, naglašavanjem tog dela kaišom. Vizuelno će vam noge odmah izgledati duže.

2. Visoke pantalone i suknje

Pantalone i suknje izrazito visokog struka dobar su prijatelj niskih žena. Ako vrh pantalona završava u visini pupka, a njihov kroj prati liniju tela, kao da su krojene po meri, to će imati isti fantastičan efekat. Ovaj trik možete koristiti s bilo kojim pantalonama, farmerkama, palazzo ili pak kratkim pantalonama.

3. Dugačak kaput

Ne dugačak do kolena nego stvarno dugačak, skoro do gležnjeva. Dugačak kaput izdužuje vertikalu pa sitne žene izgledaju više. Ipak, pri tom je jako bitno da kaput ne bude previše širok ili krut inače će taj efekt izostati i jednostavno će vas progutati.

4. Moć potpetica

Da, potpetice vas čine višima. Ako ih ne volite, ne brinite, to ne moraju to da budu štikle od 15 centimetara; i niže potpetice i blok peta će dobro obaviti posao.

5. Trk do krojača

Uobičajen problem svih niskih žena: nogavice pantalona su im predugačke – skoro uvek. Umesto da to ignorišete ili podvijate nogavice, bolje ih odnesite kod krojačice koja će ih profesionalno iseći na vašu željenu dužinu.Tada predugi zbrčkani krajevi neće skretati pažnju na sebe i vrištati „pogledajte kako sam sitna!“

6. U jednoj boji

Monohromatsko oblačenje je stvoreno za niže žene. Razlog: svi odevni predmeti u istom ili sličnim tonovima odmah će izdužiti figuru. Ovaj trik je posebno efikasan sa crnom bojom!

7. Dužina je bitna

Nosite li haljine ili suknje, nije dobro da završavaju na listu; bolji je izbor dužina do kolena ili dužina do gležnja. Dužina na pola puta između ta dva dela tela će „skratiti“ noge pa će niske žene izgledati još niže. A to vam nikako nije plan.

