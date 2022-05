Bi li ste ih nosili: Prljave i iznošene patike „kao iz kontejnera“ modna kuća prodaje za 200.000 dinara

Balensijaginu limitiranu kolekciju čine potpuno uništene patike, koje se prodaju po ceni od 1.850 dolara.

Get it Right With Rea Business Wednesday

Balenciaga has released their latest footwear collection.

On Monday, 09 May, the Paris sneaker was made available online in Europe.#getitrightwithrea#Balenciaga#businesswednesday pic.twitter.com/Q2h4AuPdfh

— Get it Right With Rea (@GetitRightRea) May 11, 2022