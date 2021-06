Crveni kupaći kostim zasmejao sve žene do suza (foto)

Ako ste ikad nosili visoko izrezan kupaći kostim ili ste ga bar probali, onda znate da se radi o modelu koji može biti i nezgodan i neudoban. Jedan takav kostim nadmašio je sve druge toliko da već nekoliko dana zabavlja žene na Tviteru.

Prva ga je primetila i na svom Tviteru podelila novinarka Alana Okun, prenosi Zadovoljna.hr. Uz fotografiju jako visoko izrezanog crvenog kupaćeg kostima napisala je “Kako bi moje telo trebalo da izgleda…”.

Njena objava skupila je više od 41.000 lajkova, ali i nekoliko stotina komentara, uglavnom od strane žena koje je ovaj kupaći kostim pošteno nasmejao – i probudio njihovu kreativnost.

Žene se na primer pitaju da li dizajneri ovog kupaćeg kostima misle da se noge nastavljaju direktno na grudi.

“Umorni ste od osećaja nesigurnosti zbog vaše zadnjice? S našim novim kupaćim kostimom toliko ćete se brinuti zbog sveta koji vidi vaše stidne usne da ćete zaboraviti na zadnjicu”, jedan je od komentara.

Kako se ovo tačno nosi, još je jedan komentar i vrlo često pitanje ispod objave.

Korisnice Tvitera bacile su se i na izradu ilustracija kako bi njihova tela “trebalo da izgledaju”. Tviterašice je kupaći kostim podsetio i na praćku, a neke su se setile i popularnog Borata i njegovih kreacija.

U svakom slučaju, složne su oko toga da je bar cena od 11 dolara pogođena, kao i oko toga da u ovakvom modelu sebe baš ne vide na plaži.

Pogledajte kako izgleda.

