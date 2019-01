Savršene farmerke – za savršen izgled

Teško je pronaći savršene farmerke, baš one koje vam dobro stoje i u kojima se dobro osećate. Naravno, treba ih birati prema obliku tela i kroju koji će u punom sjaju istaći sve vaše obline, sakriti mane ili vas vizuelno izdužiti.

Ako vam se čini da je nemoguća misija pronaći savršene farmerke – kažemo vam da nije. Bez obzira na veličinu i građu, svako može da pronađe baš onaj savršeni par. Držite se ovih saveta i potraga za savršenim parom džinsa više neće biti problem.

Krupnija građa

Imate obline i čini vam se nemoguće da pronađete udobne farmerke, ali i one koje vas istovremeno vizuelno stanjuju. Rešenje su pantalone “bootcut” kroja – one će uspešno vizuelno stanjiti bokove i bujno poprsje. Najbolji izbor su farmerke nešto višeg struka koje će omogućiti nesmetano kretanje. U svakom slučaju, izbegavajte džins pantalone s izbeljenim delovima, jer će svetliji delovi usmeriti pažnju na bokove, a upravo to je ono što želite da izbegnete. Takođe, treba da izbegavate ukrase poput nalepljenih ili prišivenih cirkona.

Naglašen stomak

Ukoliko muku mučite s izraženim stomakom i viškom kilograma na tom području, farmerke niskog struka nisu dobar izbor jer će doći do ‘prelivanja’ stomaka preko ivice pantalona. Ali šta uraditi u slučaju kada pantalone visokog struka nisu vaš stil i u njima se osećate pomalo ukočeno? Najbolji izbor su one srednje visokog struka nešto opuštenijeg kroja koji ne steže prejako, ili nošenje šireg kaiša. U svakom slučaju, izbegavajte krojeve namenjene tinejdžerkama jer su vrlo često nisko sečeni, a ukoliko ih već imate, kombinujte ih s dužom tunikom.

Pune butine

U ovome slučaju svakako želite da istaknete uzak struk i vizuelno stanjite butine. Najbolji izbor su farmerke koje sužavaju i imaju elastični pojas koji oblikuje obline. Potražite farmerke krojene posebno za liniju s oblinama i sa elastičnim pojasom. Rastegljivi materijal pomoći će da zadržite butine pod kontrolom i istaknete tanak struk. Tamne boje farmerki u ovom slučaju su bolji izbor od svetlih varijanti.

Duge noge

Većina farmerki vam je kratka i čini vam se da je gotovo nemoguće da pronađete elegantan par. Rešenje vašeg problema su “bootcut” farmerke u različitim dužinama. Upravo ovaj kroj savršeno pristaje dugim nogama.

Telo oblika peščanog sata

Ako želite farmerke koje će doslovno ‘zagrliti’ vaše obline, a ne stisnuti ih i iskriviti, rešenje su farmerke ravnog kroja koje će uspostaviti ravnotežu među vašim istaknutim oblinama. Potražite kroj koji vam dobro pristaje na bokovima i ima ravne nogavice koje će vizuelno izdužiti noge. Kako biste vizualno smanjili naglašeni stomak, odaberite farmerke visokog struka s malim udelom elastina.

Dugačak struk

Ukoliko imate dugačak torzo, farmerke na vama mogu da izgledaju pomalo neprirodno i na nimalo laskav način da istaknu zadnjicu. U tom slučaju svakako odaberite one visokog struka sa skrivenim elastičnim šavovima s unutrašnje strane koji će sprečiti neugodno klizanje farmerki, pogotovo kada sedite. Prilikom odabira farmerki svakako pokušajte da sednete i sagnete se u njima, a izbegavajte one s mnogo elastina, koje podsećaju na helanke, jer će se brzo raširiti i početi da spadaju.

Kruškolika građa

Vaš cilj je da skrenete pažnju s jačeg donjeg dela tela. Rešenje su farmerke koje se sužavaju prema dole i donji deo tela čine tanjim. Odaberite ravne krojeve ili one koji se sužavaju. Vašu liniju će najbolje uravnotežiti farmerke svetlije boje koje sežu do najšireg dela bokova, a za kraj dodajte širi kaiš preko duže majice kako biste stvorili iluziju struka.

Sitna građa

Imate osjećaj kao da ‘plivate’ u farmerkama? Rešenje su pantalone koje beskompromisno prate liniju bedara. Svakako izbegavajte prevelike ukrasne detalje i dugmad koja nikako ne pristaju sitnoj građi. Izbegavajte i kraće verzije, poput ‘sedam osmina’ ili kapri pantalona koje će vizuelno skratiti dužinu nogu. Osim toga, najbolji izbor su pantalone kojima se ne ističe porubni šav, već je on iste boje kao i teksas.

Ravna zadnjica

Farmerke vam sjajno stoje s prednje strane, ali sa zadnje je sasvim druga priča – ili vam vise ili vam zadnjicu čine ravnom. Svakako birajte one modele koji imaju push-up kroj na zadnjici i lepo je oblikuju. Izbegavajte ravne, i birajte one farmerke s pomalo voluminoznim džepovima.

