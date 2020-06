Izgledajte kao milion dolara: Kupite ovaj komad odeće (foto)

View this post on Instagram

giddy up giddy up giddy up let’s go, just bought tickets to a ro-de-o🎶⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #giddyup #rodeofashion #fringeskirt #whitecowboyboots #rodeostyle #rodeoboutique #utahmodel #auburnhair #retrowestern #lackofcolorhats #traversestyle #rodeotime