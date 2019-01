Šta sve neće izmisliti: Izvrnute farmerke od skoro 3.000 dinara novi modni hit (foto)

Ponekad je teško pratiti sve što se događa u svetu mode, a neretko nas neprijatno iznenade kreacije za koje imamo samo jedno pitanje – ko bi to nosio? Jedan od takvih komada su „izvrnute“ farmerke.

…Boohoo is deadass selling jeans that are inside out… pic.twitter.com/wjZTJnz8jo

Naime, jedan modni brend predstavio je na internetu model koji izgleda kao farmerke kada ih skinemo naopačke. Korisnici društvenih mreža imali su mnogo negativnih komentara na ovaj komad odeće, i većina je pisala da više ne razume šta se to događa u svetu mode.

In case you missed the memo, reverse stitched jeans are now a thing! 💜💜💜

Shop them- https://t.co/Q4AQt8LwM7

📸: yvzux pic.twitter.com/HuVMZ7QjzC

— boohoo.com (@boohoo) January 10, 2019