13 stvari koje zreli muškarci ne rade i žene ih zato obožavaju

U današnje vreme vrlo je teško pronaći zrelog muškarca pa žene kada ga pronađu ne žele nikada da ga izgube. Ove karakteristike opisuju muževnog muškarca kojeg želi svaka žena.

1. Ne dopuštaju da ih strah spreči u dolasku do cilja i lične sreće

Bez obzira radi li se o strahu od neuspeha, odbacivanja ili kritike, pravog muškarca to neće zaustaviti na putu kojim je odlučio da krene. On ne želi da živi u strahu i sam sebe koči u pokušajima da ostvari ono što želi.

2. Ne rade stvari samo da bi zadovoljili druge

Mlađi muškarci često znaju da rade nešto kako bi impresionirali devojku, šefa, prijatelje… Ali, zreli muškarac nema potrebu da menja svoje stavove zbog drugih niti tuđe mišljenje može upravljati njihovim odlukama. Oni žele da se razvijaju i napreduju vođeni svojim izborima. Drugi ih zbog toga i te kako poštuju.

3. Ne maštaju o savršenoj ženi, bez mana

Mnoge veze se raspadaju zbog idealizovanog poimanja partnera i kasnijeg razočaranja. Zreli muškarci ne žele da žive u svetu svoje sopstvene fantazije i očekuju da će žena biti upravo onakva kakvom su je oni zamislili. Oni su realni i znaju da to nema smisla te su skloniji upoznavanju partnerke, prilagođavanju i razvijanju zdrave i srećne veze na obostranim kompromisima.

4. Ne buni ih ništa što im partnerka kaže ili uradi

Svesni su da su muškarci i žene različiti, ne gledaju jednako na neke stvari, imaju različite prioritete i reakcije, i to prihvataju.

5. Nisu zlopamtila

Zreli muškarci znaju kako držanje ljutnje i zameranja u sebi može biti štetno za njih same kao i za ljude oko njih, izjedati ih iznutra. Kada oni prihvate izvinjenje, to zaista i misle tako.

6. Nisu nesigurni u sebe zbog fizičkog izgleda

Oni su sigurni u sebe i znaju da fizički izgled ne sme da bude prioritet u životu već karakter čoveka. Njima nije problem da eksperimentišu s modom i svojim izgledom uopšteno, a na negativne komentare se ne obaziru.

7. Ne otuđuju se od porodice i prijatelja – bez obzira na sve

Što su stariji, sve više su svesni važnosti porodice i prijatelja, i ne žele da ih životni putevi odvoje od ljudi koje vole. Cene kvalitetno provedeno vreme s njima.

8. Ne dozvoljavaju bilo kome da ih maltretira i ponižava

Zreli muškarci su sigurni u sebi, poštuju se i sposobni su da se kontrolišu kako treba. Ako neko pokuša da ih maltretira, iz njih će izleteti snažna dominantna energija kojom će takvima dati do znanja da su se namerili na pogrešnu osobu. Oni neće urlati niti su skloni fizičkom nasilju – njihov stav, pogled, nekoliko pravih rečenica i boja glasa su dovoljni.

9. Ne beže od izazova u životu

Kada se suoče s izazovom, oni ne beže već pokušavaju sve da pronađu pravo rešenje. Čak su skloni da umiruju druge oko sebe i budu im podrška da niti oni ne odustanu.

10. Na posao koji rade ne gledaju kao na nešto dosadno što su prisiljeni da trpe

Oni daju sve od sebe na svojem poslu jer ne mogu stvari da rade polovično – ili rade, ili ne. Vole izazove i napredak. Svesni su da drugi ljudi zavise od njih, njihova porodica i ne žele da im u životu nešto nedostaje. Srećni su kada dobro brinu o onima koje vole.

12. Ne postavljaju sebi nerealne ciljeve

Pravi muškarac je realan i neće sebi postavljati previsoke ciljeve u životu ako zna da je dolazak do njih nemoguća misija. Oni su iskreni sami sa sobom i svesni su svojih sposobnosti i mogućnosti. Skloniji su sporije da idu do svog cilja kako bi bili sigurni da će do njega doći nego bezglavo juriti i sve upropastiti.

13. Nisu impulsivni i ne dozvoljavaju egu da upravlja njihovim odlukama

Ego nije nešto što vlada umom zrelog muškarca upravo zato što je siguran u sebe. Pre donošenja odluka će dobro razmisliti o svemu, kao će se to odraziti na budućnost, druge ljude, finansije…, piše lifehack.org.

